YouTube heeft tot nu toe meer dan negenduizend kanalen en 70.000 video's offline gehaald die over de oorlog in Oekraïne gingen, omdat die de regels van het platform overtraden. Er werden onder meer video's verwijderd die de oorlog omschreven als 'vrijheidsmissie', schrijft The Guardian.

Er zijn geen details vrijgegeven over de opruiming. Wel is duidelijk dat een van de kanalen banden had met de pro-Kremlin journalist Vladimir Solovyov. Ook werden kanalen van de Russische ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken tijdelijk geschorst. "Veel van het narratief is afkomstig van de Russische regering of mensen die namens de Russische regering spreken", zegt YouTube-topman Neal Mohan.

YouTube zegt een beleid te hebben voor grote, gewelddadige gebeurtenissen. "Dat is ook van toepassing op het ontkennen van dat soort gebeurtenissen, zoals nu in Oekraïne", zegt Mohan. "We hebben het beleid daarom gebruikt om actie te ondernemen."

De YouTube-topman zegt dat video's over de oorlog alleen al in Oekraïne zelf 40 miljoen keer zijn bekeken. Volgens hem probeert het platform te zorgen dat mensen die naar informatie zoeken, daadwerkelijk kloppende informatie te zien krijgen.