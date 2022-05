Er is een storing bij ABN AMRO, waardoor het klanten niet lukt om gebruik te maken van de online diensten. De bank laat op sociale media weten dat Internet Bankieren en de app tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Vanwege een storing lukt het klanten van de bank niet om in te loggen. Daardoor kunnen ze hun saldo niet bekijken en geen geld overmaken.

Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. In de app wordt met een melding alleen aangegeven dat er een storing is. Daardoor is het niet mogelijk om "uw bankzaken te regelen met de ABN AMRO-app, iDEAL en Internet Bankieren". De woordvoering van ABN AMRO was maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Hoelang de storing nog duurt en of alle klanten er last van hebben, is onduidelijk. De bank schrijft op Twitter dat er wordt gewerkt aan een oplossing.