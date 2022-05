Tinder en andere datingapps van Match Group mogen gebruik blijven maken van eigen betaalsystemen. Google staat toe dat Match Group zijn klanten direct via een creditcard laat betalen, maar daar staat tegenover dat het bedrijf Google op een andere manier moet compenseren. Dat meldt Match Group in een bericht op zijn website.

Google verplicht de meeste app-ontwikkelaars vanaf 1 juni om het betaalsysteem van Google te gebruiken bij aankopen via de Play Store. Dat is de appwinkel van Googles mobiele besturingssysteem Android. Bij aankopen via de Play Store moeten ontwikkelaars 30 procent van de inkomsten afstaan aan Google.

Match Group klaagde Google eerder deze maand aan, omdat het bedrijf die regel oneerlijk vindt. Nu is bekend dat Match Group toch zijn eigen betaalmethode mag blijven gebruiken, maar de rechtszaak gaat nog wel door. De uitzondering voor Match Group betekent dat Google de datingapps van het bedrijf vanaf 1 juni niet zal blokkeren en dat updates gewoon doorgevoerd worden.

De Tinder-eigenaar moet volgens de overeenkomst wel maximaal 40 miljoen dollar aan Google betalen van het geld dat via de eigen betaalmethode binnenkomt.

Overigens is Match Group niet de enige ontwikkelaar met een uitzonderingspositie. Eerder kon muziekdienst Spotify al gebruikmaken van alternatieve betaalmethodes voor abonnementen. Google beschouwt die uitzondering als een experiment, zei het bedrijf eerder.