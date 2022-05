Wat vind je belangrijker, kleurcontrast of helderheid? Het is één van de grote verschillen tussen oled- en led-schermen waar televisiefabrikanten mee worstelen. Met de C2 en G2 hoopt LG het beste van twee werelden te bieden, in de vorm van een oled-televisie die óók heel helder is. Kunnen de toestellen deze verwachtingen waarmaken?

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide review (link) van de LG C2 en G2 op Tweakers.

Vorig jaar trok het Koreaanse LG Electronics vorig jaar de aandacht met hun C-serie televisies. Niet alleen vanwege de kwaliteit van de oled-display, maar ook vanwege de vier HDMI 2.1-poorten, een 120Hz verversingssnelheid en vrr-ondersteuning. Die maakten dit toestel niet alleen geschikt voor filmfanaten, maar ook een solide scherm voor gaming.

Nu staan de opvolgers van deze populaire televisies klaar in de vorm van de C2-serie. LG belooft verbeterde beeld- en geluidsverwerking en een hogere helderheid door het gebruik van nieuwe panelen en slimmere aansturing, een combinatie die de fabrikant 'oled evo' noemt. Boven de C-serie vinden we ook de G-serie: deze 'Gallery’-modellen zijn van binnen hetzelfde als de C-serie, maar zijn bedoeld om heel plat tegen de muur te hangen en bieden een hogere maximale helderheid. Ook kosten ze 600 euro extra.

Wij legden de 65”-variant van de C2- en G2-modellen op de testbank om te kijken of LG zijn beloftes kan waarmaken. Daarbij is de vraag voor ons niet alleen of deze nieuwe modellen beter zijn dan hun voorgangers, maar vooral ook of die verbeteringen de veel hogere prijzen waard zijn. Want met een introductieprijs van respectievelijk 3.000 en 3.499 euro voor de C2 en G2 zijn dit bepaald geen goedkope toestellen, zeker niet in vergelijking met hun voorgangers.

Minder hitte, helderder beeld

Kijken we naar de verschillen tussen de C2 en G2, dan is het uiterlijk het eerste dat opvalt. De C2 is een dun toestel en is op zijn dikste punt, waar het merendeel van de elektronica zich bevindt, 4,5 centimeter diep. De G2 is een egale 2,5 centimeter diep, waardoor het toestel perfect plat tegen de muur past. Maar het verschil is meer dan alleen cosmetisch. De G2 heeft namelijk een dunne metalen laag achter het scherm dat als heatsink de warmte van het paneel kan afvoeren. Hierdoor is het mogelijk het paneel harder aan te sturen zonder dat het oververhit raakt, wat tot hogere helderheid leidt.

In vergelijk met zijn voorganger is de G2 duidelijk helderder. Het is zelfs veilig om te stellen dat het toestel de helderste oled-televisie is die we tot nu toe gereviewed hebben. Dat komt niet alleen door de heatsink, maar ook door nieuwere, efficiëntere panelen, verbeterde software en de nieuwe α9 Gen5 AI-processor. Deze kan de panelen slimmer aansturen, waardoor er plaatselijk meer energie beschikbaar is om de pixels op te lichten. Diezelfde verbeteringen bevinden zich in de C2, maar daar is de hogere helderheid in veel mindere mate zichtbaar dan in de G2. En bij de G2 moet gezegd worden dat die hoge helderheid eigenlijk alleen in de highlights bij hdr-weergave echt goed tot uiting komt. Beide toestellen blijven uiteindelijk minder helder dan televisies met een LCD-paneel.

Naast de helderheid heeft LG ook een aantal verbeteringen op het gebied van beeldverwerking doorgevoerd. Het resultaat is een nog nauwkeurigere kleurweergave en vooral een iets betere weergave van schaduwdetails. En omdat beide panelen over dezelfde beeldverwerking en hetzelfde type oled-paneel beschikken, is er wat betreft beeldkwaliteit geen enkel verschil tussen de C2 en G2. Beide behoren tot de beste televisies die we ooit hebben getest.

Pijnlijk prijskaartje

Als we puur naar de kwaliteit van het product kijken, dan zijn de C2 en G2 absolute aanraders. In de praktijk kunnen we echter niet om de prijs heen. Misschien ligt het aan inflatie, misschien aan onderdelentekorten of hogere marges, maar deze toestellen zijn tegen een hogere prijs in de markt gezet dan hun voorgangers vorig jaar. En die goedkopere voorgangers zijn nog steeds goed verkrijgbaar, voor inmiddels sterk gedaalde prijzen. Het gaat hier om een prijsverschil van rond de 1.000 euro, een meerprijs die moeilijk te verantwoorden is als je op dit moment een LG-oled-televisie wil kopen.

De C2 en G2 zijn uitstekende oled-televisies, waarbij de G2 vanwege zijn hogere helderheid een extra streepje voor heeft. Maar vanwege dat prijskaartje blijven hun voorgangers voorlopig een logischere keuze.