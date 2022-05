NASA heeft tijdelijk alle ruimtewandelingen opgeschort omdat er een probleem is met de ruimtepakken aan boord van het internationale ruimtestation ISS, meldt SpaceNews. Een helm die een astronaut droeg, vulde zich eerder dit jaar met een laag water.

Het lek ontstond tijdens de recentste ruimtewandeling op 23 maart van astronauten Raja Chari en Matthias Maurer. Aan het eind van de bijna zeven uur durende wandeling meldde Maurer dat er water in zijn helm zat.

Omdat het om een kleine laag water ging, was er voor hem geen onmiddellijk gevaar. Toch is NASA er niet gerust op. De ruimtevaartorganisatie wil het probleem eerst oplossen voordat er nieuwe ruimtewandelingen worden gemaakt. Tot die tijd mogen de pakken alleen in noodsituaties worden gebruikt.

NASA zei eerder deze week nog geen idee te hebben hoe het water in de helm is terechtgekomen. De ruimtevaartorganisatie doet hier momenteel onderzoek naar. Dat is echter pas echt goed mogelijk wanneer de pakken zijn teruggekeerd naar aarde. Dat gebeurt naar verwachting begin juni.

Het is overigens niet de eerste keer dat er water in een helm van een astronaut is terechtgekomen. In 2013 gebeurde dat Luca Parmitano ook al eens. De astronaut raakte niet gewond, maar na de wandeling zei NASA dat hij verminderd zicht had en slechter kon ademhalen. Parmitano heeft het voorval destijds overleefd omdat hij rustig bleef, aldus de ruimtevaartorganisatie eerder.