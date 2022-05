Nooit meer iets opzoeken op je telefoon, omdat alle informatie direct in je zichtveld verschijnt. Dat is de droom van augmented reality, de techniek waarmee digitale informatie over de buitenwereld wordt geprojecteerd. Techgiganten werken hard aan speciale smartglasses die dit mogelijk maken. Toekomstmuziek, of binnenkort verkrijgbaar?

'Metaverse' is het nieuwe buzzword in de techwereld. En hoewel het idee van een futuristische virtuele sociale wereld meestal gepaard gaat met beelden van grote virtualrealitybrillen, zetten bedrijven in de praktijk óók veel in op augmented reality (AR).

Waar je je met virtual reality (VR) helemaal afsluit van de wereld, legt AR juist een extra laag over de fysieke wereld. Dat wordt nu vaak nog gedaan met de mobiele telefoon. Denk bijvoorbeeld aan de lenses van Snapchat.

De camera van je smartphone registreert dan bijvoorbeeld je gezicht en vormt het om tot cartoonfiguur. Maar AR via de telefoon is niet ideaal. Je moet eerst je telefoon pakken, dan de app opstarten, dan de camera op iets richten en pas daarna kun je een AR-laag gebruiken. Lastig.

De oplossing, denken techbedrijven, is een slimme bril die een laag direct over je ogen 'plakt'. Maar hoever zijn die projecten eigenlijk?

Spectacles - Snapchat

Snapchat noemt zichzelf een camerabedrijf, maar naar eigen zeggen verandert het de afgelopen jaren steeds meer in een AR-servicebedrijf. Dat zegt CEO Evan Spiegel in een interview met het AD.

Het bedrijf experimenteert al een tijdje met manieren om AR voor allerlei doeleinden in te zetten. Neem bijvoorbeeld Try On, waarmee je virtueel kleren kunt aantrekken voordat je ze koopt, of apps om gebarentaal te herkennen. Bedrijven zien goede resultaten, zegt Spiegel.

Om daar optimaal gebruik van te kunnen maken, werkt 'Snap' nu aan een nieuwe versie van zijn eigen model smartglasses: de Spectacles. Je kunt met deze bril Snap-lenzen over je blikveld leggen en met je handen manipuleren. Met een scanner kun je voorwerpen identificeren en daar de juiste lens bij zoeken.

Hoewel sommige makers van Snap-content de Spectacles al in handen hebben, zijn ze nog lang niet klaar voor de consumentenmarkt. Dit zijn prototypes, met een batterij die na een half uur leeg is. Bovendien worden de hologrammen slechts op een klein vierkantje in je blikveld geprojecteerd.

"Dit is een project van de lange adem voor ons", zegt Spiegel. "We werken al zeven jaar aan de Spectacles." Het bedrijf schat nu in dat het nog minstens vijf jaar duurt voordat je de Spectacles op straat tegenkomt.

Apple Vision - Apple

Al een paar jaar lekt er mondjesmaat informatie over een augmentedrealitybril van Apple, die volgens Bloomberg mogelijk Apple Vision gaat heten. De meeste experts denken dat het eerste exemplaar aan het einde van dit jaar verschijnt, met een prijskaartje van duizenden euro's.

Deze bril zou een van de M1-chips van Apple krijgen. Dat is een krachtige processor, maar die moet ook beeld uit zes tot acht camera's in de bril verwerken. Ook zou de Apple Vision over twee schermen met een resolutie van 8K beschikken. Hij is bedoeld voor relatief kort gebruik, bijvoorbeeld om games te spelen of films te kijken.

Tot nog toe gaat het alleen om geruchten, maar die worden wel steeds concreter. Drie jaar geleden vonden experts al de eerste sporen van een besturingssysteem voor augmented reality in een beta voor iOS 13, met de codenaam StarBoard.

Project Iris - Google

Google was het eerste bedrijf dat ooit een slimme bril probeerde te bouwen met Google Glass. Ver kwam het niet. Privacy was een zorg: je kon niet zomaar weten of iemand je aan het filmen was met zo'n bril. Inmiddels hebben de meeste slimme brillen daarom een waarschuwingslichtje.

Over de volgende poging van de techgigant zijn volop geruchten. Project Iris maakt vermoedelijk gebruik van de piepkleine en energiezuinige displays van Raxium, een microledbedrijf dat vorige week door Google werd overgenomen.

Het resultaat zou volgens The Verge in 2024 moeten verschijnen en op Android draaien, al werkt Google ook aan een eigen AR-besturingssysteem. Om ervoor te zorgen dat de bril niet te duur wordt, gebruikt de bril een internetverbinding om een deel van de berekeningen door Google-servers te laten uitvoeren.

Het zal voorlopig nog wel even duren voordat we de uiteindelijke versie van Project Iris zien. Zelfs in de meest optimistische verwachtingen hoef je de bril niet voor 2024 te verwachten.

Project Nazare - Meta

Ook Meta, het moederbedrijf van Facebook, mikt op 2024 voor zijn eerste 'echte' augmentedrealitybril, schrijft The Verge. Het bedrijf zit al jaren in de virtualrealitymarkt met zijn relatief populaire Oculus-brillen en maakte ook al een simpele camerazonnebril met Ray-Ban.

Nazare moet zonder smartphone bruikbaar zijn. Je krijgt een smartphoneachtig apparaatje meegeleverd, dat net als de servers van Google de berekeningen moet doen.

Gebruikers moeten via de bril met 3D-hologrammen van andere mensen kunnen spreken. Topman Mark Zuckerberg van Meta hoopt nog steeds dat het 'vierkantje' waarin je daadwerkelijk AR-hologrammen ziet groter dan dat van concurrenten wordt: 70 graden. Of dat lukt, is nog maar de vraag.

HoloLens 2 - Microsoft

De eerste HoloLens kwam in 2016 op de markt. Deze had een piepklein kijkvierkantje van zo'n 50 graden met een resolutie van 720p. Besturen deed je door te 'wijzen' met je neus.

De technologie in de nieuwe HoloLens 2 (2019) is bijna onherkenbaar veranderd. Er wordt nu gewerkt met lasers en spiegels, die het licht heen en weer laten stuiteren. Via een speciale lens worden de hologrammen op je ogen 'geprojecteerd'. Het resultaat is helderder én groter, met een resolutie van 2K per oog.

De nieuwe headset kost zo'n 3.500 dollar (3.300 euro) en is bedoeld voor fabrieksmedewerkers; mensen voor wie het niet handig is om op een telefoon of een computerscherm te kijken terwijl ze aan het werk zijn.

De HoloLens 2 is als enige op deze lijst op dit moment verkrijgbaar en toont de huidige staat van de smartglasses. Ben je consument en wil je augmented reality, dan zul je het voorlopig nog met je telefoon moeten doen.