Canada gaat de Chinese bedrijven ZTE en Huawei weren uit 5G-telefoonnetwerken in het land. Volgens de Canadese minister Francois-Philippe Champagne (Innovatie) zorgt dit ervoor dat Canadezen veiliger en beter beschermd zijn.

Huawei en ZTE zijn grote telecomleveranciers, maar dat Canada met apparatuur van de bedrijven stopt, is geen verrassing. Bondgenoten als het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië verbanden apparatuur van Huawei en ZTE eerder ook al uit hun 5G-netwerken. De landen vrezen dat via de apparatuur gespioneerd kan worden voor de Chinese overheid, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid.

"We doen alles wat nodig is om onze telecomnetwerken te beschermen", zegt Champagne, die geen directe reden voor het verwijderen van de apparatuur noemt. Providers die de apparatuur van de bedrijven al hebben geïnstalleerd, moeten die weer verwijderen.

Dat kan een dure onderneming worden, aangezien Champagne zegt telecombedrijven geen compensatie te bieden. Volgens The Guardian hebben Canadese providers in de afgelopen jaren omgerekend zo'n 516 miljoen euro gespendeerd aan Huawei-apparatuur, met name voor 4G-netwerken.

Ook in Nederland mag Huawei geen apparatuur meer leveren voor het belangrijkste onderdeel van het 5G-netwerk. De Chinese ambassade, Huawei en ZTE hebben vooralsnog niet op het nieuws gereageerd. In het verleden hebben de bedrijven altijd gezegd niet aan spionage te doen.