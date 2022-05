Donderdagavond heeft Boeing zijn ruimtevaartuig Starliner succesvol gelanceerd. Om exact 18.54 uur lokale tijd vertrok de Starliner van de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Het gaat om een onbemande testvlucht naar het internationale ruimtestation ISS. Twee eerdere pogingen mislukten.

Als alles volgens plan verloopt legt het ruimtevaartuig in de nacht van vrijdag op zaterdag aan bij het ISS, waar het een paar dagen blijft. Daarna keert het terug naar aarde. Als de hele missie succesvol is, volgt mogelijk eind dit jaar of begin volgend jaar de eerste bemande vlucht van de Starliner.

In december 2019 vond de eerste poging om de Starliner te koppelen aan het ISS plaats, maar de lancering mondde uit in een teleurstelling. De capsule kwam niet in de juiste baan rond de aarde om het ISS te bereiken als gevolgen van fouten in de software, bleek later.

Een tweede poging liet lang op zich wachten. Boeing maakte Starliner klaar voor een herkansing in augustus, maar de lancering werd toen enkele uren van tevoren afgeblazen, dit keer wegens technische problemen. De capsule ging ter reparatie weer terug naar Boeing.

Boeing heeft net als concurrent SpaceX van Elon Musk een contract met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA om bemanningen en voorraden naar het ISS te vliegen. SpaceX heeft al vier van die missies succesvol uitgevoerd.