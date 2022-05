NASA heeft een probleem met een van haar ruimtesondes. Het ruimtevaartuig lijkt naar behoren te werken, maar verstuurt gegevens waar de ruimteorganisatie helemaal niets van begrijpt.

NASA noemt het een mysterie. De in 1977 gelanceerde verkenner lijkt normaal te werken. De sonde ontvangt opdrachten en voert deze uit. Ook het verzamelen en verzenden van wetenschappelijke gegevens verloopt zonder problemen. Maar er klopt iets niet aan de gegevens die het ruimtevaartuig naar aarde verstuurt.

De ruimtevaartorganisatie denkt dat de storing in het zogenoemde AACS-systeem zit. Dat systeem regelt de oriëntatie van de ruimtesonde. Het zorgt er onder meer voor dat de antenne van Voyager 1 altijd naar de aarde gericht is. Dat is nodig om gegevens naar aarde te kunnen versturen.

Volgens NASA wijst alles erop dat het systeem nog steeds werkt. De gegevens die naar aarde worden verstuurd, kloppen echter niet. Het missieteam lijkt alleen gegevens te ontvangen die willekeurig zijn gegenereerd.

Normaal gesproken zou de ruimtesonde door zo'n storing in een veilige modus moeten gaan. In die toestand voert de verkenner alleen essentiële handelingen uit, zodat ingenieurs de tijd hebben om het probleem te achterhalen. Dat is nu echter niet gebeurd.

NASA houdt Voyager 1 de komende tijd nauwlettend in de gaten. De ruimtevaartorganisatie hoopt snel te kunnen achterhalen of de ongeldige gegevens die de sonde naar aarde verstuurt inderdaad van het AACS afkomstig zijn. Een software-update kan het probleem dan mogelijk oplossen.