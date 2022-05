Een kunstmatige intelligentie tekent je nieuwe profielafbeelding en de populaire game Apex Legends is arriveert op smartphones. Dit zijn de apps van de week.

Apex Legends Mobile

De populaire game Apex Legends is nu beschikbaar voor smartphones. Apex Legends Mobile bevat praktisch alles wat de originele game voor pc en spelcomputers ook heeft, behalve ondersteuning voor controllers. Die kun je pas na een toekomstige update gebruiken. Wel maken de makers duidelijk dat deze game los staat van zijn grote broer op pc en consoles. Dat betekent dat het verhaal en de komende updates eigen zijn.

Apex Legends Mobile is een battle royale-game, net als bijvoorbeeld Fortnite. Je vecht dus tegen een groot aantal andere spelers op een steeds kleiner wordend speelveld, en het team dat als laatste overleeft is de winnaar. Een belangrijk onderdeel van de game zijn de verschillende helden, speelpersonages die allemaal een eigen speciale kracht hebben. Uniek aan deze smartphoneversie is de held Fade, die sneller beweegt en de tijd terug kan draaien.

Het gebrek aan ondersteuning voor controllers is een groot gemis, want de touchbesturing op kleine telefoonschermpjes leidt al snel tot priegelen. Verder is Apex Legends Mobile een geslaagde mobiele versie van een topgame.

Download Apex Legends Mobile voor Android of iOS (gratis).

NewProfilePic

Je bent ze waarschijnlijk al tegen gekomen op sociale media: profielfoto’s in de vorm van getekende gezichten. De afbeeldingen lijken door professionele tekenaars te zijn gemaakt, maar dat is niet het geval. Ze komen gewoon uit een app.

Die app heet NewProfilePic. Je uploadt een foto waar je gezicht duidelijk op te zien is en kiest een stijl. Vervolgens wordt er via kunstmatige intelligentie een tekening van gemaakt.

Het bedrijf achter NewProfilePic heeft kantoren in Rusland, maar stelt dat het je gegevens niet doorspeeld. Daarnaast gebruikt de app servers van Amazon en Microsoft in de Verenigde Staten. NewProfilePic is gratis te gebruiken met een hoop advertenties. Die zijn te verwijderen door een abonnement te nemen op de proversie. Dat kost je 28,49 euro per jaar.

Download NewProfilePic voor Android of iOS (gratis).

NewProfilePic_example NewProfilePic_example Foto: NewProfilePic

Apple Podcasts

Apple Podcasts is de eerste plek waar geïnteresseerden in podcasts met een iPhone gaan kijken. Maar het is vaak niet de laatste, want qua functies loopt de app nog aardig achter op zijn soortgenoten. Dat wil Apple graag anders zien, dus een jaar geleden introduceerde het een nieuw design en sindsdien zijn er mondjesmaat steeds meer opties toegevoegd.

De nieuwste update bevindt zich in de software-update van je iPhone en iPad, iOS 15.5 en iPadOS 15.5. Groot verbeterpunt is dat Apple Podcasts nu beter omgaat met de opslagruimte op je toestel.

Je kunt het aantal bewaarde afleveringen beperken, waardoor oude afleveringen automatisch worden verwijderd. Ook kun je het aantal automatisch te downloaden afleveringen handmatig beperken, of ervoor kiezen alleen afleveringen binnen te halen die in de afgelopen 7, 14 of 30 dagen verschenen.

Daarnaast wordt het podcastmakers interessanter gemaakt om de app te gebruiken. Zij krijgen namelijk de mogelijkheid om ook betaalde afleveringen aan te bieden. Daarbij wordt het ook mogelijk om een jaarabonnement te verkopen.

Download Apple Podcasts voor iOS (gratis)

