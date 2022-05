Europese universiteiten zorgen er door samenwerkingen met militaire universiteiten in China voor dat hoogwaardige technologische kennis naar het Chinese leger vloeit. Dat blijkt donderdag uit de China Science Investigation, een onderzoek dat is uitgevoerd door een groep Europese journalisten, waar ook RTL Nieuws en Follow the Money bij betrokken waren.

De nieuwsmedia vonden 288 wetenschappelijke artikelen in de periode 2015 tot 2022, die voor een groot deel waren geschreven door wetenschappers van Nederlandse universiteiten samen met collega's van een Chinese militaire universiteit.

De onderzoeken gaan onder meer over kunstmatige intelligentie, radar- en sensortechnologie, drones en robotica. Het Chinese leger heeft volgens studies veel interesse in die technologie, schrijven de Nederlandse onderzoekers.

Universiteiten uit het Verenigd Koninkrijk hebben de nauwste banden met Chinese militaire universiteiten, schrijft RTL Nieuws. Bijna de helft van de in totaal 2.994 studies zijn in het VK uitgevoerd.

Expert vreest dat vitale kennis al is weggelekt

Defensie-expert Danny Pronk van het Instituut Clingendael zegt tegen de journalisten dat dit soort wetenschappelijk onderzoek ten dienste staat van het defensieapparaat van China. Hij vreest dat vitale technologie en kennis al is weggelekt.

"De modernisering van het Chinese leger heeft de afgelopen tien jaar een enorme vlucht genomen. Nederland moet veel strenger vastleggen op welke vakgebieden er wel en niet met Chinese wetenschappers mag worden samengewerkt", aldus Pronk.

Nederlandse universiteiten hebben gezegd dat ze hechten aan academische vrijheid, maar dat ze wel aandacht hebben voor het risico dat informatie kan weglekken.