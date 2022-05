Een groot deel van de websites en apps van Europese overheden is onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Daarmee voldoen veel landen niet aan de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn die in 2016 door de Europese Commissie is opgesteld, schrijft onderzoeksbureau Digitaal Toegankelijk woensdag.

Volgens de Europese richtlijn zijn alle nationale, regionale en lokale overheden verplicht om hun sites en apps toegankelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld door lettergroottes aanpasbaar te maken voor slechtzienden en door ondertiteling bij video's aan te bieden voor slechthorenden.

Lidstaten van de EU moeten elke drie jaar in zogeheten toegankelijkheidsmonitors vastleggen hoe de toegankelijkheid van overheidswebsites is geregeld. Digitaal Toegankelijk onderzocht 26 van die monitors en concludeert dat vrijwel geen enkele van de sites en apps volledig aan de eisen voldoet.

Van de onderzochte sites en apps komt 85 procent niet door een automatische scan. Bij een verdiepend, handmatig onderzoek blijkt dat 93 procent niet aan de eisen voldoet. Cyprus en Frankrijk leverden niet eens een toegankelijkheidsmonitor aan.

In het Nederlandse rapport wordt beschreven dat "het overgrote deel van de websites en de mobiele applicaties van de onderzochte Nederlandse overheidsinstanties niet volledig voldoen aan alle toegankelijkheidseisen".

'135 miljoen Europeanen buitenspel'

Directeur Robert Keus van Digitaal Toegankelijk noemt het absurd dat geen enkele van de EU-lidstaten de toegankelijkheid op zijn sites en apps op orde heeft. "Ruim 135 miljoen Europeanen waren buitenspel gezet door hun eigen lokale en nationale overheden", zegt hij.

Omdat er geen overzicht binnen de EU is, is het ook lastig om in de landen te handhaven, zegt Digitaal Toegankelijk. "Ieder land hanteert een eigen beleid", meldt het bureau. "Er is geen overkoepelend beleid dat overheden op weg helpt."