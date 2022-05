Microsoft maakt zijn eigen clouddiensten toegankelijker voor Europese cloudbedrijven, nadat een maand een klacht tegen het bedrijf werd ingediend vanwege machtsmisbruik. Met het nieuwe beleid wil Microsoft voorkomen het onderwerp te worden van een diepgaand Europees onderzoek op het gebied van concurrentie.

De nieuwe regels van Microsoft maken het voor Europese cloudbedrijven gemakkelijker om Microsoft-producten zoals Windows en Office 365 te verkopen en hosten, schrijft topman Brad Smith in een blogbericht. Ook kunnen klanten van Microsoft in het vervolg licenties kopen voor programma's, zonder daarvoor ook hardware aan te schaffen.

Recent dienden het Franse cloudbedrijf OVH samen met twee Europese branchegenoten een klacht in tegen Microsoft bij de Europese Commissie. Volgens de klacht worden concurrenten benadeeld door de softwarelicentievoorwaarden van Microsoft en is het makkelijker en goedkoper om producten als Windows, Office en Windows Server te koppelen aan Microsoft's eigen clouddienst Azure.

"Ze kloppen niet allemaal, maar sommige van deze beweringen zijn juist", zei president Brad Smith van Microsoft woensdag tijdens een bijeenkomst in Brussel. "We hebben de verantwoordelijkheid om meer te doen en we willen snel handelen. We dachten teveel aan de grote concurrenten en vergaten om na te denken over de kleinere spelers op de Europese markt."

Microsoft is de op een na grootste aanbieder van clouddiensten ter wereld. Amazon is de grootste aanbieder van dergelijke diensten, en Google, eigendom van Alphabet, zit Microsoft op de hielen.