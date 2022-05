Sony heeft de LinkBuds S aangekondigd. De draadloze oordopjes zijn net als de eerder dit jaar verschenen LinkBuds heel klein. Ze gaan wel iets langer mee op een acculading: zes uur.

Daarmee redden ze het een half uur langer dan hun voorganger, die 5,5 uur meegingen op een lading. De oordopjes worden geleverd in een doosje waarmee de luistertijd met veertien uur verlengd kan worden. Volgens Sony biedt vijf minuten laden genoeg capaciteit om een uur te luisteren.

De oordoppen kunnen lawaai uit de omgeving filteren met ruisonderdrukking. Sony heeft de LinkBuds S uitgerust met Adaptive Sound Control, waarmee de ruisonderdrukking verschillende situaties herkent en daarop de werking aanpast. Op het vliegveld wordt bijvoorbeeld ruis gefilterd, maar worden omroepberichten wel doorgelaten, zegt Sony.

Opvallend is dat de LinkBuds S elk 4,8 gram wegen. Dat is lichter dan populaire concurrenten zoals de AirPods Pro (5,4 gram) en de Galaxy Buds Live (5,6 gram). Overigens waren de vorige LinkBuds nog lichter, namelijk 4 gram per stuk.

Sony brengt de LinkBuds S eind mei uit in Nederland en ze kosten 200 euro. De eerder verschenen LinkBuds zijn ook nog te koop voor 180 euro.