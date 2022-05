De Russische afdeling van Google heeft laten weten niet meer aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dat meldt persbureau Reuters woensdag.

Reuters schrijft dat onder meer de salarissen van het personeel en ontslagvergoedingen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen betaald kunnen worden. Een woordvoerder van Google laat weten dat Russische autoriteiten de bankrekening van het bedrijf hebben overgenomen. Daardoor kan de Russische tak van Google niet meer functioneren.

Google werd in april nog voor 45.000 euro beboet in Rusland, omdat de techgigant nepinformatie over de "speciale operatie" in Oekraïne niet had verwijderd. De afgelopen jaren kreeg Google vaker boetes in Rusland, omdat het bedrijf content die volgens de Russische overheid illegaal is niet heeft gewist. Het is niet bekend of de boetes tot de huidige situatie hebben geleid.

Google is vanwege de oorlog in Oekraïne gestopt met de verkoop van online advertenties in Rusland. Dat beleid geldt ook voor YouTube.