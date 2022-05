De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft twee 0906-nummers ingetrokken. Mensen werden via deze telefoonnummers tegen betaling doorverbonden met de Belastingtelefoon.

De doorschakeldiensten kostten 0,90 en 1 euro per minuut en de teller liep door nadat de beller was doorverbonden. Bellers maakten daardoor onnodige kosten, omdat de Belastingtelefoon ook gratis te bellen is.

De ACM kwam de twee telefoonnummers op het spoor tijdens een verkennend onderzoek naar websites waarop doorschakeldiensten naar de Belastingdienst werden aangeboden.

De organisatie had de 0906-nummers eind februari al tijdelijk geblokkeerd, omdat er aanwijzingen waren dat ze niet voldeden aan de wettelijke regels. Uit nader onderzoek bleek dit inderdaad het geval en daarom heeft de ACM besloten de nummers helemaal in te trekken.

Het is onduidelijk of de personen achter de telefoonnummers nog een boete krijgen. Die kan normaal gesproken oplopen tot 900.000 euro per overtreding.