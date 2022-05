Streamingdienst Disney+ gaat bij een nieuw, goedkoper abonnement vier minuten reclame uitzenden bij films of series die een uur of korter duren, meldt Variety dinsdag. Het bedrijf kondigde in maart al aan met een abonnement met reclame te komen.

Volgens Variety toont Disney hierdoor minder advertenties per uur dan sommige van zijn concurrenten. Streamingdienst Peacock van de Amerikaanse zender NBC hanteert bijvoorbeeld vijf minuten aan reclame per uur.

Disney+ gaat ook strenger selecteren op reclames om zijn gezinsvriendelijke imago te behouden, meldt het tijdschrift. Zo worden advertenties over alcohol en politieke onderwerpen niet toegestaan. Naar verluidt wil de streamingdienst ook geen reclames van entertainmentconcurrenten uitzenden.

Het is de bedoeling dat het goedkopere abonnement van Disney+ voor het einde van dit jaar in de Verenigde Staten beschikbaar is. De internationale uitrol volgt in 2023. Wat de kosten van het abonnement zijn, is nog niet bekend.

Disney+ maakte eerder deze maand bekend in het afgelopen kwartaal bijna acht miljoen nieuwe abonnees te hebben verwelkomd. Concurrent Netflix kampte onlangs juist met een krimp. Ook deze streamingdienst werkt aan een abonnement met reclame.