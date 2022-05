Apple heeft nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor de iPhone aangekondigd voor mensen met een visuele beperking en doven en slechthorenden. Zo krijgen de apparaten deurdetectie, waarmee mensen met verminderd of geen zicht naar een deur worden begeleid.

De functie werkt met de camera's van recente iPhones en iPads. Als blinden en slechtzienden op een plek komen waar ze niet eerder zijn geweest, kunnen ze de functie gebruiken om de deur van een gebouw te vinden. Met de optie krijgen ze te horen hoe ver ze nog moeten lopen naar de deur.

Ook vertelt de functie hen of de deur open of dicht is. Als de deur dicht is, wordt uitgelegd hoe hij geopend moet worden, bijvoorbeeld met een klink of een knop. Daarnaast kan de software symbolen en teksten op de deur lezen, waardoor de telefoon kan voorlezen of de persoon moet duwen of trekken.

Apple voegt ook een nieuwe functie toe voor doven en slechthorenden. Met live ondertiteling wordt audio omgezet in tekst. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld FaceTime- en telefoongesprekken laten ondertitelen. De functie krijgt later dit jaar een bètaversie en werkt aanvankelijk alleen in het Engels.

Apple Watch-bediening via iPhone

Verder is Apple Watch Mirroring aangekondigd. De optie maakt het mensen met een fysieke of motorische beperking makkelijker om een Apple Watch (Series 6 of nieuwer) te bedienen.

Dat werkt dan via de koppeling met een iPhone, waarvan de toegankelijkheidsopties zijn te gebruiken om de Watch te bedienen. Het gaat dan om onder meer stem- en hoofdbediening. Ook kunnen mensen gebruikmaken van simpelere handbewegingen om acties uit te voeren.

Wanneer de functies precies worden toegevoegd, is niet bekend.