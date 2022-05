Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen van zes tot dertig maanden geëist tegen drie Amsterdammers. De mannen van begin twintig worden ervan verdacht zo'n 50.000 euro te hebben gestolen, onder meer door middel van fraude via de betaaldienst Tikkie.

Het drietal vormde volgens het OM "een geoliede machine van criminele fraudeplegers".

Tegen een 22-jarige Amsterdammer en een van de twee 20-jarige medeverdachten zijn celstraffen van respectievelijk dertig en achttien maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Zij zouden zowel fysieke diefstallen als phishingaanvallen hebben gepleegd; bij phishing deelt de aanvaller een neplinkje om iemand geld of informatie afhandig te maken.

De oudste verdachte zou daarnaast ook mobiele telefoons hebben verkocht waarvan hij had moeten weten dat ze gestolen waren. Daarnaast heeft hij volgens het OM dure skateboards verduisterd.

Begin 2020 kwam de politie de 22-jarige man op het spoor tijdens onderzoeken naar straatroven. De politie onderzocht zijn Marktplaats-account, omdat hij daar gestolen telefoons zou verkopen. De man bleek meerdere accounts te beheren en meerdere kopers hadden aangifte gedaan vanwege phishing. De man stuurde mensen die via Marktplaats spullen verkochten een Tikkie, zogenaamd om te verifiëren dat de transactie betrouwbaar was, maar via de link maakte hij slachtoffers vervolgens veel geld afhandig. Het schadebedrag loopt in de tienduizenden euro's.

Via de 22-jarige man kwam de politie de twee andere mannen op het spoor. De derde man wordt verdacht van onder meer diefstal. Tegen hem is zes maanden geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Op 11 juli doet de rechtbank uitspraak in de zaak.