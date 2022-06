Nederland geniet van het zonnetje, maar met dat lekkere weer loop je altijd het risico dat je verbrandt. Je smartphone kan je helpen om dat te voorkomen.

De zonkracht ligt deze week rond de 5, wat betekent dat je huid binnen 15 tot 25 minuten kan verbranden als je je niet insmeert. Dat doet niet alleen pijn, maar vergroot ook het risico op huidkanker. Met deze apps zorg je ervoor dat het niet zover komt.

UVLens

De app UVLens (iOS en Android) bekijkt het weer op jouw locatie en geeft je in één oogopslag een overzicht van de dag. Op een grote gekleurde klok kun je zien op welk uur van de dag je moet oppassen voor de zon. Bovenin staat vermeld of je die dag veilig bent of toch voorzichtig moet zijn.

Daarnaast kun je een profiel aanmaken met jouw eigenschappen, zoals je huidtype en je oogkleur. Aan de hand van deze informatie bepaalt de app hoelang het ongeveer zal duren voordat je die dag verbrandt in de zon.

Ook kun je een herinnering krijgen als je je opnieuw moet insmeren. Veel mensen denken dat ze met één smeerbeurt de hele dag goed zitten, maar dat is helaas niet zo.

QSun

QSun (iOS en Android) is een vergelijkbare app, met eenzelfde soort klok die je waarschuwt hoelang je in de zon kan blijven. Als je aangeeft wanneer je je hebt ingesmeerd, dan vertelt de app wanneer het tijd is voor een nieuwe smeerbeurt. Met een kleine quiz kun je daarnaast je huidtype laten bepalen, waarna de app je tips geeft over welke zonnebrand je het best kunt gebruiken.

QSun heeft daarnaast nog veel uitgebreidere opties. Zo kun je bijhouden of je genoeg vitamine D binnenkrijgt, of dat je toch wat vaker naar buiten moet. Het nadeel is wel dat de extra functies geld kosten, in de vorm van een abonnement.

Sunface

Als het je ondanks alle waarschuwingen en apps toch niet lukt om je in te smeren, dan heb je misschien een extra aanmoediging nodig. Met de app Sunface (iOS en Android) maak je een foto van jezelf. De app bewerkt die foto daarna om de gevolgen van onbeschermd zonnen te tonen.

Zo zie je hoe je er over vijftien jaar uit zou kunnen zien als je je niet netjes insmeert. De vlekken op je huid zullen je er ongetwijfeld toe aanmoedigen om je voortaan toch goed te beschermen.

Huidmonitor

Ben je bang dat het toch mis dreigt te gaan met je huid, dan kun je je moedervlekken en andere onregelmatigheden op je huid bijhouden met de app Huidmonitor (iOS en Android) van de Stichting Melanoom.

Je maakt foto's van je vlekken, zodat je kunt zien of ze in de loop van de tijd veranderen. Je kunt ook een geheugensteuntje instellen, zodat je weet wanneer het tijd is voor een nieuwe foto. Natuurlijk werken dit soort apps alleen als hulpmiddel. Als je echt ongerust bent over een plekje op je lichaam, kun je altijd het best naar de huisarts gaan.