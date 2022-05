Tesla- en SpaceX-eigenaar Elon Musk heeft vorige maand een bod van 44 miljard dollar (41,7 miljard euro) op het sociale netwerk Twitter uitgebracht. Toch is de overname nog niet in kannen en kruiken. Dit zijn de scenario's.

Het potentieel van Twitter wordt niet optimaal benut, zegt Musk. Hij wil vrijheid van meningsuiting veel belangrijker maken op Twitter. Eerder klaagde hij dat het bedrijf te veel bepaalt wat wel en niet mag worden gezegd. Musk hoopt geld te verdienen door meer gebruikers en betalende abonnees aan te trekken.

Hoewel Twitter zijn bod heeft geaccepteerd, moeten er nog hordes genomen worden voordat de overname daadwerkelijk kan doorgaan. De deal op pauze gezet en het is zelfs nog mogelijk dat Musk helemaal van de aankoop afziet.

Scenario 1: De aankoop gaat gewoon door

Musk betaalt volgens de afspraak 54,20 dollar per aandeel, wat 54 procent meer is dan de aandelenprijs op de dag voordat hij begon met investeren. Dat was eind januari. Musk bezit op dit moment al de meeste aandelen, nog meer dan Twitter-oprichter Jack Dorsey.

Het is gebruikelijk dat de koper (in dit geval Musk) na een overeenkomst nog op detailniveau kijkt naar de zaken en boekhouding van het bedrijf. Als er geen vreemde dingen opduiken waarvoor geen logische verklaring is, kan een overname doorgaan.

Vaak willen ook autoriteiten, zoals de Federal Trade Commission of de Europese Commissie, dit soort grote overnames nog onderzoeken. Zij bekijken dan bijvoorbeeld of een aankoop schadelijk is voor de concurrentie op de markt. Als uiteindelijk op alle fronten het licht op groen staat, zijn we waarschijnlijk minstens een half jaar verder.

Scenario 2: Musk krijgt korting

De overname is op dit moment on hold, schreef Musk onlangs. Dat heeft te maken met het aantal nep- en spamaccounts dat Twitter heeft gecommuniceerd. Volgens het bedrijf is minder dan 5 procent van de accounts nep of spam, maar Musk wil dat het bedrijf aantoont hoe het aan dat percentage is gekomen.

Op een bijeenkomst in Miami leek Musk als gevolg van dit nieuws al te hinten op nieuwe onderhandelingen over de prijs van Twitter. "Dat is niet uitgesloten", zei hij. Wat hij in dat geval wel een juiste prijs voor het bedrijf zou vinden, is niet bekend.

Musk denkt dat zeker 20 procent van de gebruikers nep is. "Maar het is gewoon niet mogelijk om te weten hoeveel bots er zijn. Dat is zo onmeetbaar als de menselijke ziel."

Parag Agrawal, de huidige CEO van Twitter. Parag Agrawal, de huidige CEO van Twitter. Foto: Twitter

Scenario 3: De aankoop gaat niet door

"Het is mijn bedoeling dat de aankoop gewoon doorgaat", schreef Musk recent op Twitter. Toch hangt de berekening van het aantal nep- en spamprofielen als een zwaard van Damocles boven de deal.

Musk eist dat huidig Twitter-directeur Parag Agrawal publiekelijk bewijs levert dat Twitter voor 5 procent of minder uit bots bestaat. "De overname kan niet doorgaan tot hij dat doet."

Agrawal probeerde in een reeks tweets uit te leggen hoe Twitter nepprofielen detecteert en hoe op basis daarvan een schatting is gemaakt van het aantal mogelijke nepaccounts. Musk reageerde met de vraag of Agrawal de gebruikers heeft proberen te bellen om hun bestaan te verifiëren en stuurde daarna een poepemoji.

Dat Musk nu zo moeilijk over deze informatie doet, kan ook een manier zijn om helemaal uit de deal te stappen. Hij moet daarvoor een valide reden hebben, bijvoorbeeld dat hij fraude heeft ontdekt of als blijkt dat hij op basis van onjuiste informatie is overgegaan tot aankoop.

Mocht blijken dat Twitter het aantal nepprofielen verkeerd heeft ingeschat, is dat mogelijk een goede reden om van de aankoop af te zien. Musk kan dan alsnog niet zomaar van de deal weglopen, hij moet dan wel 1 miljard dollar betalen.