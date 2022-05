De Starliner-capsule van Boeing doet in de nacht van vrijdag op zaterdag een nieuwe poging om het internationale ruimtestation (ISS) te bereiken. Als het lukt, zou dat een grote prestatie zijn voor Boeing, dat tot nu toe geplaagd werd door problemen.

Starliner zal, als alles goed gaat, een onbemande vlucht maken en aan het ISS koppelen. Het is de tweede keer dat Boeing het probeert. In december 2019 mondde de lancering uit in een teleurstelling: de capsule kwam niet in de juiste baan rond de aarde om het ISS te bereiken. Het had te maken met fouten in de software, bleek later.

Een tweede poging heeft lang op zich laten wachten. Boeing maakte Starliner klaar voor een herkansing in augustus, maar de lancering werd toen enkele uren van tevoren afgeblazen wegens technische problemen. De capsule ging ter reparatie weer terug naar Boeing.

De problemen zijn inmiddels opgelost en vrijdagnacht maakt de Starliner-capsule weer een vlucht. De capsule wordt op een Atlas V-raket bevestigd van de United Launch Alliance (een samenwerking tussen Boeing en Lockheed Martin).

Bij de nieuwe poging worden voorraden meegenomen voor de astronauten aan boord van het ruimtestation. De capsule heeft 180 kilogram aan voedsel en andere spullen aan boord.

Concurrent voor SpaceX

NASA sloot in 2014 contracten met SpaceX en Boeing om ruimtevaartuigen te ontwikkelen waarmee astronauten naar het ISS gebracht kunnen worden. Dit als onderdeel van het Commercial Crew-programma. De capsule van SpaceX heet Crew Dragon en die heeft al meerdere keren astronauten van en naar het ISS gebracht.

Boeing concurreert dus met de capsule van SpaceX. Voor NASA is het prettig dat er meerdere aanbieders van ruimtecapsules zijn. De Amerikaanse ruimteorganisatie hoeft dan geen stoelen meer in te kopen bij de Russische Soyuz-capsules. En als er iets gebeurt met SpaceX of met Boeing, kan de organisatie makkelijker uitwijken naar de andere partij. NASA heeft zijn eigen space shuttle-programma sinds 2011 stopgezet.