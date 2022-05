ING kampte maandagochtend met een grote storing. Klanten konden daardoor niet internetbankieren. De problemen zijn inmiddels opgelost.

Het was niet mogelijk om in te loggen via een computer of mobiel apparaat, meldde een woordvoerder van de bank.

Wat de storing veroorzaakte, is nog niet duidelijk. De bank wilde alleen kwijt dat het om een technische storing gaat.

De storing ontstond rond 10.15 uur. Rond 11.30 uur waren de problemen opgelost.