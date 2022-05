Privacy is een groot goed en dus is het niet verkeerd om stil te staan bij de enorme hoeveelheid data die sommige apps over jou verzamelen. Met deze tip ontdek je wat je allemaal prijsgeeft als je WhatsApp gebruikt.

WhatsApp is in Nederland verreweg de grootste chatservice: het lijkt wel alsof vrijwel iedereen in ons land de dienst gebruikt. In 2014 werd de chatdienst voor 16 miljard dollar (bijna 15,4 miljard euro) overgenomen door Facebook, inmiddels bekend als Meta. Er werd beloofd dat WhatsApp onafhankelijk zou blijven opereren.

Hoe dan ook wordt er een hoop informatie over jou opgeslagen door eigenaar Meta. Als je wil weten wat ze allemaal bewaren, dan kun je een verzoek indienen om het hele dossier te ontvangen. Om aan de bekende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen, moet een bedrijf jou namelijk inzage geven in je persoonlijke gegevens en de manier waarop die worden verwerkt.

Geen chats in de data

Eerst even dit: er zit geen chatgeschiedenis tussen deze gegevens. De gesprekken die jij voert, zijn namelijk goed beveiligd met een end-to-endversleuteling, waardoor alleen jij en de ontvanger de berichten kunnen zien. WhatsApp kan dus niet meelezen met jouw conversaties.

Dat is goed nieuws voor je privacy, maar een logboek van al je gesprekken kun je dus niet bij WhatsApp opvragen. Overigens zit er in de app wel een mogelijkheid om je hele chatgeschiedenis te exporteren.

Welke informatie kun je opvragen?

Je berichten zijn dus veilig, maar Meta heeft wel inzicht in een heleboel metadata, oftewel informatie over je data. Het gaat dan niet alleen om bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en hoelang je de app al gebruikt, maar ook je huidige en eerdere IP-adressen, het type telefoon dat je gebruikt en de plekken waar je met WhatsApp Web hebt ingelogd.

Bovendien krijg je een lijst met al je contacten, al worden alleen de telefoonnummers en niet de namen verzameld. Ook zie je alle groepchats waar je ooit in hebt gezeten, inclusief de bijbehorende beschrijvingen en afbeeldingen van deze groepen. Daarnaast houdt WhatsApp al je privacyinstellingen bij, plus een lijst met telefoonnummers die je hebt geblokkeerd.

Zo vraag je het aan

Het aanvragen van je gegevens gaat via de app van WhatsApp zelf. Ga naar de instellingen en selecteer 'Account' en dan 'Accountinfo aanvragen'. Hier vind je de optie 'Rapport aanvragen'.

Meta heeft vervolgens ongeveer drie dagen nodig om jouw rapport klaar te maken. Als hij er is, krijg je een melding op je telefoon. Op dezelfde plek in de instellingen verschijnt dan de keuze 'Rapport downloaden'.

De gegevens zijn verpakt in een zipbestand, dat waarschijnlijk niet zo handig te openen is op je smartphone. De beste oplossing is om het bestand naar jezelf te mailen en vervolgens op een pc of laptop te openen. Het rapport is niet schrikbarend lang, maar bevat wel alle opgeslagen metadata over jou. Het is natuurlijk altijd goed om je bewust te zijn van de informatie die je met bedrijven deelt.