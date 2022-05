iPhones en accessoires van Apple krijgen in de nabije toekomst een USB-C-aansluiting, meldt de doorgaans goed ingelichte analist Ming-Chi Kuo op Twitter. De techgigant lijkt de huidige lightning-poort niet meer te willen gebruiken.

Kuo beweerde vorig week al dat Apple vanaf 2023 iPhones wil uitbrengen met een USB-C-poort. Nu zegt hij dat ook verschillende accessoires van Apple dezelfde aansluiting krijgen. Het gaat om de AirPods, Magic Trackpad, Magic Keyboard, Magic Mouse en MagSafe-batterij.

Wanneer de accessoires van de nieuwe aansluiting worden voorzien, is onduidelijk. Kuo spreekt over "in de nabije toekomst".

De Europese Commissie presenteerde vorig jaar een wetsvoorstel waarin staat dat alle telefoons, tablets en overige consumentenelektronica in de Europese Unie gebruik moeten kunnen maken van een standaardoplader met een USB-C-aansluiting. Ook moet de verkoop van laders worden losgekoppeld van de verkoop van apparaten.

Volgens de EC is dit een stuk handiger voor consumenten, omdat er nu vaak veel verschillende opladers nodig zijn voor verschillende apparaten. Daarnaast zou een universele oplader een berg afval kunnen schelen, doordat producenten nu nog standaard laders meeleveren bij hun producten.