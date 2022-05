Stilte heeft een hoge prijs, bewijst de Sony WH-1000XM5. De nieuwe noisecancellingkoptelefoon van het Japanse bedrijf heeft met 420 euro een aardig prijskaartje, maar in ruil daarvoor krijg je wel een apparaat dat mogelijk de beste koptelefoon op de markt is.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide review van de WH-1000XM5 op Tweakers.

Sony is de afgelopen jaren een grote naam geworden als het gaat om noisecancellingkoptelefoons. Die reputatie is voor een groot gedeelte gestoeld op het succes van de MDR-1000X. Deze koptelefoon, ondertussen alweer bijna zes jaar oud, vormde de basis voor veel van de nieuwere modellen van Sony.

Dit soort koptelefoons heeft vaak een lang leven, omdat oudere modellen lange tijd goed verkrijgbaar blijven voor een scherp gereduceerde prijs. De kleine verschillen tussen nieuwe en oudere modellen houden die laatste groep vaak een tijdlang aantrekkelijk.

Het eerste dat opvalt aan de WH-1000XM5 is het uiterlijk. Dat verschilt namelijk, voor het eerst, significant van de klassieke MDR-1000X en zijn opvolgers. Vooral de overstap van metaal naar lichter plastic springt in het oog.

Maar de veranderingen zijn lang niet alleen kosmetisch. Een verdubbeld aantal microfoons moet de noisecancelling namelijk verbeteren en je beter verstaanbaar maken tijdens het bellen. Ook nieuwe drivers, een betere bluetoothchip en de mogelijkheid om sneller op te laden zijn belangrijke verschillen.

Nadeel is dat aan deze vooruitgang een prijskaartje hangt van 420 euro. Dat is 200 euro meer dan de WH-1000XM4, het vorige model van Sony, op dit moment kost. Is de WH-1000XM5 die prijs waard?

Plastic kwestie van smaak

De overstap van metaal naar plastic is een kwestie van smaak. De WH-1000XM5 is bekleed met nepleer en ziet er in ieder geval duidelijk anders uit dan zijn voorgangers. Op de redactie viel het ontwerp in de smaak. Nadeel is wel dat de WH-1000XM5 minder makkelijk opvouwbaar is door het gebrek aan scharnieren in de draagarm. Je kunt de oorschelpen platdraaien, maar daarmee houdt het op. Het bijgeleverde draagtasje is dus ook iets groter dan je misschien verwacht.

Gelukkig doet het nieuwe ontwerp niets af aan het comfort. De WH-1000XM5 is een extreem gemakkelijk zittende koptelefoon, die ook na een aantal uur gebruik niet klemt. Nadeel is wel dat de oorkussens zich niet makkelijk laten verwijderen, wat het onderhoud op de lange termijn mogelijk in de weg kan zitten. Ook is de WH-1000XM5 niet spatwaterbestendig. Kijk dus uit als je hiermee in de regen loopt, want een nieuw exemplaar aanschaffen is een duur geintje.

Wat betreft het gebruik is er weinig veranderd sinds de WH-1000XM4. Nog steeds zijn er links een tweetal knoppen en rechts een aanraakgevoelig gedeelte, waarmee je met swipes en dubbeltikken je muziek harder of zachter en aan- of uitzet. De functie van de knoppen kan worden afgesteld via de app van Sony, waardoor je bijvoorbeeld kunt kiezen om met een aantal drukken op de knop de noisecancellingmodus te veranderen of de hulp van Google Assistant of Alexa kunt inroepen.

Daarnaast zijn bekende functies van de voorganger opnieuw aanwezig, zoals 'speak to chat'. Daarmee laat de koptelefoon automatisch omgevingsgeluid door zodra de microfoon hoort dat je aan het praten bent, zodat je gewoon gesprekken kunt voeren. Ook is er een sensor voor draagdetectie, waarmee je automatisch je muziek pauzeert wanneer je de koptelefoon afzet.

Geen lawaai en beter verstaanbaar

De WH-1000XM4 behoort nog altijd tot een van de beste noisecancellingkoptelefoons op de markt. De WH-1000XM5 probeert zijn voorganger echter te overtreffen met acht ingebouwde microfoons in plaats van vier en nieuwe algoritmes voor bijvoorbeeld het onderdrukken van windruis. Het optimaliseren van de noisecancelling vindt nu automatisch plaats en is op dit moment niet handmatig instelbaar.

In onze tests komt de WH-1000XM5 indrukwekkend uit de verf. Lage tonen worden effectief onderdrukt, beter dan bij vergelijkbare modellen van concurrent Bose. Het grootste verbeterpunt ten opzichte van de WH-1000XM4 bevindt zich in de middentonen, waar geroezemoes en verkeerslawaai nog iets beter naar de achtergrond verdwijnen. Ook het gesis van de noisecancelling zelf, dat bij de WH-1000XM4 zacht hoorbaar was, is verdwenen.

Om de verbeterde geluidsonderdrukking van windruis te testen, zijn we voor een ventilator gaan staan. Hier was geen verschil met de WH-1000XM4 hoorbaar. Misschien zijn daar hardere rukwinden voor nodig.

Het grootste verbeterpunt ten opzichte van de voorganger is de verstaanbaarheid tijdens het bellen. Dit was bij eerdere modellen een terugkerend probleem, maar dankzij het toegenomen aantal microfoons en het algoritmisch wegfilteren van omgevingsgeluid zijn er grote stappen gezet. Zelfs tijdens het luidruchtig verkreukelen van papieren zakken bleven wij goed verstaanbaar. Ook bellen terwijl je pal voor de ventilator zit, leverde aan de andere kant van de lijn geen problemen op.

Features kunnen niets aan grootste struikelblok doen

De WH-1000XM5 is, net als zijn voorgangers, een fijne koptelefoon met een uitgebreid pakket aan features en een prettige bediening. De noisecancelling was al goed, maar is nu beter. En met het verbeteren van de verstaanbaarheid heeft Sony een belangrijke tekortkoming van de voorgangers opgelost.

De WH-1000XM5 laadt ook sneller op, al is aan de batterijduur niets veranderd wanneer noisecancelling aanstaat. Ook blijven de klanken warm, basrijk en goed aanpasbaar voor wie een helderder geluid prefereert.

Toch kan niets van het bovenstaande iets doen aan het grootste struikelblok dat wij bij deze koptelefoon ondervonden: de prijs. De WH-1000XM5 heeft fijne verbeteringen, maar het is moeilijk op basis daarvan de 420 euro te rechtvaardigen wanneer de WH-1000XM4 voor 220 euro verkrijgbaar is.

En dan hebben we het nog niet eens over de WH-1000XM3 en eerdere modellen, die voor nog minder verkrijgbaar zijn. Dat zijn immers ook nog steeds uitstekende producten.