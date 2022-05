Samen met de redactie van BestGetest hebben we uitgezocht wat de beste goedkope smartphones van het moment zijn. De Samsung Galaxy A52s 5G gaat er ditmaal met de hoofdprijs vandoor.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreidere test op vergelijkingssite BestGetest. Daar lees je een overzicht van de beste smartphones onder de 350 euro.

We keken voor deze test naar alle functies die voor het basisgebruik van een telefoon belangrijk zijn, zoals batterijduur, behuizing, schermkwaliteit en camera. Daarnaast moet het toestel voor 350 euro of minder verkrijgbaar zijn.

Ook de gebruikservaring is belangrijk bij het uitzoeken van een nieuwe telefoon. Dit is waar de snelheid van de processor, het besturingssysteem en overige software een belangrijke rol spelen. Deze tests worden uitgevoerd in samenwerking met het testlab van Tweakers.

De beste goedkope smartphone: Samsung Galaxy A52s 5G

Voordelen: Goede processor, indrukwekkende camera's, hoge schermverversingssnelheid en er is een 3,5mm-koptelefoonaansluiting aanwezig

Goede processor, indrukwekkende camera's, hoge schermverversingssnelheid en er is een 3,5mm-koptelefoonaansluiting aanwezig Nadelen: Geen al te beste accuduur, de plastic behuizing voelt wel erg plastic

Wie zoekt naar een telefoon onder de 350 euro, is vooral op zoek naar een goede basissmartphone. En dat is de Galaxy A52s zeker: het doet op de meeste vlakken precies wat je hoopt. Daarnaast heeft de telefoon ook een waterdichte behuizing en software die lang wordt ondersteund. Dat kunnen we van veel andere telefoons in deze test niet zeggen.

Er is ook een opvolger, de Samsung Galaxy A53, maar die is duurder. Daarnaast mist dit nieuwere model ook de 3,5mm-audioport voor het aansluiten van een bedrade hoofdtelefoon, iets dat wij een groot pluspunt vinden. Vandaar dat wij in deze test de voorkeur geven aan de Galaxy A52s.

Het scherm van deze telefoon heeft met 120 hertz een indrukwekkende verversingssnelheid. Daarnaast heeft het een hoge helderheid en ondersteunt het hdr. Praktisch gezien betekent dit dat je het toestel ook in de zon goed kunt raadplegen en dat het scrollen op websites of sociale media zeer soepel verloopt. Een ander pluspunt is dat het geheugen uit te breiden is als je meer muziek, video's en foto's wilt opslaan.

De camera's zijn zeer goed en de hoofdcamera ondersteunt zelfs optische beeldstabilisatie. Deze functie, waarmee je 's nachts betere foto's kunt maken, ontbreekt bij veel smartphones in deze prijsklasse. Ook de optie om macrofoto's te maken, waarbij je dingen van van heel dichtbij scherp kunt vastleggen, wordt gewaardeerd. De optie om juist wijdere groothoekfoto's te maken is ook fijn, maar die functie is tegenwoordig vrij standaard.

Goedkoper alternatief: Motorola Moto G31

Voordelen: Zeer goede accuduur, veel opslaggeheugen, een oledscherm met hoge resolutie en helderheid

Zeer goede accuduur, veel opslaggeheugen, een oledscherm met hoge resolutie en helderheid Nadelen: Laadt niet heel snel op

Het eerste dat opvalt aan de Moto G31 is het heldere oledscherm met hoge resolutie. Hierdoor krijg je niet alleen mooi beeld op je toestel, maar blijft alles op je scherm ook bij zonnig weer nog goed leesbaar. De NFC-chip, waarmee je bijvoorbeeld contactloze betalingen kunt doen, is ook een fijne toevoeging.

Een ander wapenfeit van de Moto G31 is het geheugen van deze smartphone. Dat is met 128 GB namelijk aan de forse kant, zodat je veel meer foto's, video's, apps, muziek en bestanden kunt opslaan.

Ook aan de forse kant is de accu, waardoor je met één keer opladen lang van je telefoon kunt gebruikmaken. Zelfs als je continu video's kijkt, kun je twintig uur gebruikstijd verwachten.

De prijs die je hiervoor betaalt, is dat het volledig opladen van de telefoon best lang duurt. Na een half uur aan de lader was de batterij maar tot 20 procent gevuld, net genoeg om de telefoon 2,5 uur mee te gebruiken.