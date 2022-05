Via de camera van je smartphone checken of een eurobiljet echt is en alle acts van het Eurovisie Songfestival beoordelen. Dit zijn de apps van de week.

Check je biljet

Met deze nieuwe app van De Nederlandsche Bank kun je controleren of een eurobiljet echt is. Om de app te gebruiken plaats je een bankbiljet plat op tafel, waarna je via de camera van je smartphone het biljet scant.

Als het biljet geldig is, krijg je een groene melding te zien. Is het biljet mogelijk niet echt, dan word je gewaarschuwd met een gele melding.

In beide gevallen krijg je meer informatie over de kenmerken van een echt biljet, zodat je zelf een extra controle kunt uitvoeren. Een gele melding is namelijk ook mogelijk als het biljet verkreukeld of versleten is.

Volgens De Nederlandsche Bank zijn er in 2021 in totaal 26.100 valse biljetten aangetroffen. Check je biljet wordt steeds beter in het herkennen van deze valse biljetten, doordat de app getraind wordt met voorbeelden.

Download Check je biljet voor Android of iOS (gratis).

WhatsApp

De populaire berichtenapp WhatsApp introduceert een nieuwe manier om te reageren op berichtjes. Je kunt nu een emoji plakken op het bericht van iemand anders. Deze emojireacties zijn vooral handig in groepsgesprekken.

De emoji worden met deze nieuwe functie aan de onderkant van de berichten gebundeld. Per bericht kun je één emojireactie plaatsen. Kiezen meerdere deelnemers voor dezelfde emoji, dan wordt dat met een cijfer aangegeven.

Op dit moment is het aantal verschillende emoji nog beperkt. Je kunt een duimpje omhoog geven, een hartje, lachend gezicht, verbaasd gezicht, huilend gezicht of twee handen tegen elkaar. WhatsApp wil in de toekomst het aanbod van emojireacties uitbreiden.

Daarnaast is het vanaf nu mogelijk om grotere bestanden te uploaden via WhatsApp. De limiet van 100 MB is verhoogd naar 2 GB. Beide aanpassingen worden nog uitgerold, dus het kan nog even duren voor je de opties zelf hebt.

Download WhatsApp voor Android of iOS (gratis).

Eurovisie Songfestival

S10 staat zaterdagavond op het podium tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival 2022. Houd je ervan om tijdens de show je mening te geven, dan kan dat via de vernieuwde Songfestival-app van AVROTROS.

Met de app is het mogelijk om elk optreden te beoordelen. Dat kan op drie vlakken: het nummer, de zang en de act. In de app kun je vriendengroepen aanmaken om je scores te vergelijken met je vrienden. Of je vergelijkt de scores met de rest van Nederland om te zien of jouw smaak anders is dan gemiddeld.

De cijfers die je via de app geeft, tellen uiteraard niet mee voor het stemmen aan het eind van de finale. Daar heb je de officiële Eurovision Song Contest-app voor nodig.

Download Songfestival voor Android of iOS (gratis).