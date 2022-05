Miljardair Elon Musk heeft de overname van Twitter "tijdelijk op pauze" gezet, schrijft hij in een tweet. Dat deed hij nadat persbureau Reuters recent een bericht had geschreven over het aantal spamaccounts op het platform. Daaruit bleek dat 5 procent van de 226 miljoen dagelijkse Twitter-gebruikers bestaat uit nepaccounts en spamaccounts.

"Ik wacht nu meer informatie af die berekeningen ondersteunen dat het aantal spamaccounts en nepaccounts inderdaad minder dan 5 procent van de gebruikers uitmaakt", schrijft Musk vrijdag. Meer details gaf de Tesla-directeur niet prijs. Later voegde hij wel een nieuwe tweet toe: "Nog steeds van plan om de overname door te laten gaan".

Eind april werd bekend dat Twitter akkoord is gegaan met de overname van het platform door Musk. De miljardair is bereid er 44 miljard dollar (ruim 42 miljard euro) voor te betalen. Bij het overnamebericht schreef Musk dat hij onder meer het aantal botaccounts op Twitter wil terugdringen.

Volgens hem wordt het potentieel van Twitter op dit moment nog niet benut. Musk vindt dat Twitter in de huidige vorm het maatschappelijke doel om een platform voor de vrijheid van meningsuiting te zijn niet kan dienen.

De aandelenprijs van Twitter daalde met 20 procent nadat Musk de pauze had aangekondigd.