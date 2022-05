Het is pas op zijn vroegst eind volgend jaar mogelijk om de 3,5 GHz-frequentieband in Nederland in gebruik te nemen, concludeert een onafhankelijke adviescommissie van de overheid. Dat is een belangrijke band voor de ontwikkeling van sneller 5G-internet.

Op het moment wordt de 3,5 GHz-band nog gebruikt door het satellietbedrijf Inmarsat. Dat bedrijf heeft ontvangstschotels staan in het Friese Burum, waarmee het voor een groot deel van de wereld de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie op zee en in de lucht verzorgt.

Het bedrijf wilde niet zomaar stoppen met zijn werkzaamheden, vanwege het belang voor de veiligheid van de scheep- en luchtvaart. Een rechter ging daar vorig jaar in een kort geding in mee. Het ministerie van Economische Zaken vroeg daarop aan een externe, onafhankelijke adviescommissie om op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.

De commissie adviseert dat Inmarsat zijn werkzaamheden verplaatst naar een locatie in Griekenland. Het streven is dat het bedrijf daar rond 1 januari 2024 zijn werk kan oppakken. Tot die tijd blijft het satellietbedrijf tijdelijk gebruikmaken van een deel van de frequentieruimte (80 MHz van de beschikbare 300 MHz).

Telecombedrijven bieden al 5G-diensten aan in Nederland, maar de 3,5 GHz-band belooft nog veel hogere datasnelheden mogelijk te maken. Dat is volgens de telecombranche nodig gezien de verwachte groei van het aantal slimme apparaten dat verbonden is met internet. Het kabinet had de frequentieruimte al dit jaar via een veiling willen verdelen.