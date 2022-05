De twee grootste krantenuitgevers in Nederland, DPG Media en Mediahuis, hebben nog geen overeenkomst met Google gesloten over het betalen voor het gebruik van hun nieuwsberichten. Google maakte woensdag bekend deals te hebben gesloten met driehonderd organisaties in de EU over het betalen voor nieuws, waaronder Nederlandse organisaties.

Met welke Nederlandse nieuwsorganisaties er dan wel afspraken zijn gemaakt, is niet bekend. Google wil dat niet bekendmaken omdat dat vertrouwelijk zou zijn.

DPG, dat onder meer NU.nl uitgeeft maar ook kranten als de Volkskrant, het AD en Trouw, zegt geen overeenkomst te hebben gesloten met Google. Ook Mediahuis en de NPO hebben geen afspraken gemaakt over vergoedingen voor hun nieuws dat in Google News terechtkomt.

Europese uitgevers verzetten zich de afgelopen jaren tegen de macht van Google en andere platforms en riepen toezichthouders op om onderzoek te doen. De platforms hebben zich voor miljarden aan advertentie-inkomsten toegeëigend, vinden de uitgevers.

Twaalf Nederlandse uitgevers maakten vorig jaar bekend samen te willen werken om hun zogeheten uitgeversrecht uit te baten. Dat is een nieuw soort intellectueel eigendom dat de Europese Unie drie jaar geleden invoerde om nieuwsorganisaties de mogelijkheid te bieden geld te vragen als online platforms hun berichten plaatsen.

De gesprekken over zo'n verenigd front tegenover techplatforms lopen nog. Volgens DPG verlopen die voorspoedig. Naast DPG zeiden ook de NPO, Mediahuis, de uitgevers van het Reformatorisch Dagblad, Het Financieele Dagblad en het Nederlands Dagblad en tijdschriftenuitgevers als ONE Business en WPG Media afgelopen zomer mee te doen aan die onderhandelingen.