Sony heeft zijn nieuwe over-ear koptelefoon aangekondigd: de WH-1000XM5. De koptelefoon heeft een nieuw ontwerp, met een dunnere hoofdband en zonder de scharnieren waarmee de oorschelpen van het vorige model (de WH-1000MX4) naar binnen te vouwen waren.

De WH-1000XM5 heeft een iets strakker en gladder ontwerp dan zijn voorganger. De nieuwe koptelefoon kan draadloos worden gebruikt en gaat dan tot dertig uur op een acculading mee. Eerder gingen er geruchten dat Sony de accuduur zou verlengen tot veertig uur.

Aan de linkerkant zitten knoppen om de koptelefoon aan en uit te zetten en de ruisonderdrukking in en uit te schakelen. Die ruisonderdrukking is volgens Sony verbeterd. Het apparaat is voorzien van acht microfoons om omgevingsgeluid op te vangen, dat vervolgens wordt gefilterd zodat de drager stilte of in ieder geval veel minder lawaai van buitenaf hoort.

De WH-1000XM5 heeft dezelfde touchbediening als de vorige Sony-koptelefoon. Zo is het weer mogelijk om op de oorschelpen te tikken om de muziek te pauzeren of omgevingsgeluid door te laten als de drager zijn hand op een oorschelp legt.

Sony brengt de nieuwe koptelefoon in mei uit. Hij kost 420 euro. Dat is zo'n 40 euro meer dan zijn voorganger kostte bij de release.