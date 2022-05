Voormalig Twitter-directeur Jack Dorsey probeert de geruchten dat hij opnieuw CEO wordt de kop in te drukken nu miljardair Elon Musk het platform overneemt. Die functie zal hij "nooit meer" bekleden, schrijft hij op Twitter.

Dorsey trad in november terug als directeur van Twitter. Hij werd opgevolgd door Parag Agrawal, die eerder technologiemanager bij het platform was.

Dorsey was naast directeur ook een van de oprichters van Twitter. Hij geldt als een van de invloedrijkste personen als het aankomt op de rol van sociale media wereldwijd.

Toen onlangs bekend werd dat miljardair Musk het platform heeft gekocht, was Dorsey daar enthousiast over. Hij noemde Musk "de enige oplossing" met het oog op de toekomst van het bedrijf. Dorsey zou het al langer niet eens zijn geweest met de richting waarin het platform zich beweegt.

Er werd gesuggereerd dat een terugkeer van Dorsey er misschien wel in zat na de overname van Musk, maar daar is volgens hem dus niets van waar. Als Twitter weer een nieuwe directeur krijgt, is het volgens Dorsey de bedoeling dat er "met een dobbelsteen gegooid wordt" om te bepalen wie dat wordt.