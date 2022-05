Nederland behoort tot de Europese landen met het grootste aandeel inwoners dat vaardig is in internet-, computer- en softwaregebruik. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het CBS en Eurostat.

Bijna 80 procent van de Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 75 jaar had in 2021 digitale basisvaardigheden of zelfs meer dan dat. Het gemiddelde in de Europese Unie ligt op 54 procent.

Digitale vaardigheden worden bepaald aan de hand van het aantal activiteiten op vijf gebieden: informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming en softwaregebruik.

Samen met Finland heeft Nederland het grootste aandeel inwoners met minimaal basisvaardigheden, bijna 80 procent. Hiermee heeft Nederland het Europese digitaliseringsdoel al bijna bereikt: in 2030 moet 80 procent van de EU-bevolking over ten minste digitale basisvaardigheden beschikken.

In Bulgarije en Roemenië hebben weinig inwoners minimale basisvaardigheden: respectievelijk 31 en 28 procent. Ook Polen en Italië scoren op dit punt lager dan het EU-gemiddelde.