Google-moederbedrijf Alphabet heeft met ruim driehonderd nieuwsuitgevers uit Nederland en andere EU-landen afspraken gemaakt over het betalen voor hun nieuws. Ook gaat het bedrijf het makkelijker maken voor auteurs om zich hier ook bij aan te sluiten.

De stap volgt op een wijziging van de Europese copyrightwetgeving. Daarin staat dat uitgeverijen een vergoeding van onlineplatforms kunnen vragen voor het weergeven van hun berichten.

"Tot nu toe hebben we overeenkomsten gesloten die betrekking hebben op meer dan driehonderd nationale, lokale en gespecialiseerde nieuwsuitgevers uit Duitsland, Hongarije, Frankrijk, Oostenrijk, Nederland en Ierland. En er lopen nog veel meer gesprekken", schrijft Google volgens persbureau Reuters in een bericht dat woensdag gepubliceerd wordt.

De techgigant meldt niet hoeveel van die bedrijven daadwerkelijk worden betaald en hoeveel geld zij dan precies krijgen. Ook is onduidelijk met welke Nederlandse bedrijven het bedrijf afspraken heeft gemaakt.

Europese uitgevers verzetten zich de afgelopen jaren tegen de macht van Google en andere platforms en riepen toezichthouders op om onderzoek te doen. De platforms hebben zich voor miljarden aan advertentie-inkomsten toegeëigend, vinden de uitgevers.

In 2020 stopte Google al met het tonen van nieuwsberichten van Europese uitgevers in zoekresultaten van Franse gebruikers. Ook in Australië werd flink gediscussieerd over het onderwerp.