Rabobank gaat klanten in de toekomst de mogelijkheid geven om via de app van de bank met Google Pay te betalen, meldt Androidworld woensdag.

Google Pay is te gebruiken met een Android-telefoon, waarmee vervolgens contactloos afgerekend kan worden in winkels.

Volgens Androidworld stopt Rabobank op termijn met zijn huidige Wallet voor contactloze betalingen. Google Pay komt hiervoor in de plaats. Wanneer de functie precies wordt geïntroduceerd, is nog onduidelijk.

bunq, N26 en Revolut waren in november 2020 de eerste banken die Google Pay aanboden in Nederland. Via die online banken kon het systeem al gebruikt worden in alle winkels die betalingen met Mastercard en Visa accepteerden. Vorig jaar volgde ABN AMRO en inmiddels is de eigen betaalapp van Google ook beschikbaar.