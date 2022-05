Bram van der Kolk, verdachte in de rechtszaak rondom bestanddeeldienst Megaupload, wordt niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Als onderdeel van een schikking met de Nieuw-Zeelandse en Amerikaanse autoriteiten zal hij worden aangeklaagd in Nieuw-Zeeland, waar hij woont.

Er loopt al jaren een rechtszaak tegen Megaupload-oprichter Kim Dotcom, zijn rechterhand Mathias Ortmann en hoofdprogrammeur Van der Kolk. Zij worden in de VS verdacht van een schending van auteursrecht en witwaspraktijken.

In 2012 werd Megaupload op last van de FBI offline gehaald. De Amerikaanse filmindustrie zou bijna 500 miljoen euro zijn misgelopen doordat illegale kopieën van films via de dienst werden gedeeld. De drie wonen inmiddels allemaal in Nieuw-Zeeland, waar ze de uitlevering aanvechten.

Nu hebben Van der Kolk en Ortmann daar na tien jaar een deal gesloten met de autoriteiten. "Nieuw-Zeeland is nu ons thuis en we willen hier blijven", schrijven ze in een gezamenlijke verklaring. "De voortdurende onzekerheid in verband met de uitleveringszaak heeft zijn tol geëist en we willen verder gaan."

De verdachten worden in Nieuw-Zeeland aangeklaagd voor soortgelijke feiten waarvoor ze in de VS worden vervolgd. Zodra de Nieuw-Zeelandse rechtbanken de aanklachten hebben behandeld, trekt de VS zijn uitleveringsprocedure tegen de mannen in. Wanneer dat precies gebeurt, is niet bekend.

Oprichter Megaupload houdt vast aan onschuld

Kim Dotcom heeft geen deal gesloten met de autoriteiten, maar reageerde wel op Twitter. "Ik feliciteer mijn voormalige vrienden en partners met het vinden van een oplossing in deze zaak", schrijft hij. "Zij kunnen het verschrikkelijke Amerikaanse rechtssysteem vermijden. Ik ben blij voor hen en ik wens ze het allerbeste."

Dotcom zegt nu als laatste man over te blijven "in dit gevecht". "Ik zal blijven vechten, want in tegenstelling tot mijn medegedaagden zal ik het onrecht dat ons is aangedaan niet accepteren. Als ik naar de gevangenis moet voor wat Megaupload-gebruikers deden op onze site, dan zitten veel directeuren van grote techbedrijven in hetzelfde schuitje als ik."