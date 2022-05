Sony heeft woensdag de Xperia 1 IV aangekondigd. De telefoon valt op met een cameralens die een optisch zoombereik van 85 tot 125 millimeter heeft.

Normaal gesproken hebben telefoons verschillende lenzen voor een verschillend zoombereik of kunnen mensen digitaal of hybride inzoomen. Bij de laatste opties verliezen de foto's wel kwaliteit en worden ze vaak wat korrelig.

De Xperia 1 IV kan met één lens van zoombereik wisselen zonder kwaliteitsverlies, zegt Sony. Met de zoomlens kan drie tot vijf keer worden ingezoomd ten opzichte van de standaardcamera. De telefoon in totaal heeft drie cameralenzen. Naast een standaard- en een zoomlens is er ook een groothoeklens op de achterkant geplaatst.

Verder is een dieptesensor op het toestel aanwezig en kan de camera 4K-videos opnemen met 120 beelden per seconde. Sony maakt ook gebruik van zijn techniek Eye AF om ervoor te zorgen dat ogen van personen en dieren automatisch scherp in beeld komen.

Net als de Xperia 1 III van vorig jaar heeft de Xperia 1 IV een oledscherm van 6,5 inch met een langwerpige beeldverhouding van 21 bij 9. De telefoon ondersteunt een 4K-resolutie en kan 120 beelden per seconde tonen, waardoor gamen en scrollen soepel oogt.

Sony heeft de Xperia 1 IV voorzien van een 5.000mAh-accu en een nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-chip van Qualcomm. De telefoon verschijnt volgende maand, de prijs is nog onbekend.