Tesla-topman Elon Musk wil de verbanning van Donald Trump van Twitter ongedaan maken. Musk, die het socialemediabedrijf overneemt, noemt de maatregel tegen de voormalige Amerikaanse president een fout.

"Ik denk dat het moreel gezien een slechte beslissing was", aldus Musk dinsdag in een virtuele toespraak op een evenement over de toekomst van de auto. De baas van Tesla zei dat het vertrouwen in het socialemediabedrijf wordt ondermijnd als mensen blijvend van Twitter worden geweerd.

Trump werd van Twitter verbannen, nadat hij na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari vorig jaar werd beschuldigd van opruiing. Facebook legde hem een ban tot minstens 2023 op. Trump probeerde tevergeefs via een rechter zijn Twitter-account terug te krijgen.

De voormalige president startte afgelopen februari zijn eigen sociale netwerk: Truth Social. Eind april liet hij weten niet terug te keren op Twitter, zelfs niet als hij zijn account terugkrijgt als gevolg van de overname door Musk.

De CEO van Tesla kocht Twitter in april voor zo'n 44 miljard dollar (zo'n 41,7 miljard euro). De overname moet nog worden goedgekeurd.