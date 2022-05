Netflix-abonnees moeten mogelijk al voor het eind van het jaar meer gaan betalen voor het delen van hun account met iemand buiten het gezin. Ook wil de streamingdienst tegen die tijd een abonnement met advertenties geïntroduceerd hebben, meldt The New York Times.

Het account van een gebruiker mag volgens de servicevoorwaarden van Netflix officieel "niet worden gedeeld met personen buiten het huishouden". Het bedrijf kneep echter altijd een oogje toe als gebruikers dat toch deden.

Onlangs maakte het platform echter bekend voor het eerst in tien jaar abonnees te zijn verloren. De streamingdienst wijt dat aan inflatie, de oorlog in Oekraïne en hevige concurrentie. Het bedrijf moet dus op andere manieren meer inkomsten gaan genereren.

Netflix meldde vorige maand dat het openstaat voor het idee om voordelige abonnementen met reclame aan te bieden. Daarnaast hoopt het op extra inkomsten via klanten die hun account delen met vrienden of familie. Abonnees moeten daarvoor meer gaan betalen.

Volgens The New York Times zou uit een intern bericht aan medewerkers blijken dat Netflix het abonnement met reclame al in de laatste drie maanden van dit jaar wil introduceren. Het extra betalen voor het delen van accounts zou ergens rond "diezelfde periode" ingevoerd moeten worden.