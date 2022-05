De Europese Unie beschuldigt Rusland ervan een cyberaanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk satellietnetwerk. De aanval richtte niet alleen schade aan in Oekraïne, maar ook in andere EU-landen.

De aanval, die plaatsvond toen Rusland Oekraïne binnenviel, verstoorde het zogenoemde KA-SAT-netwerk van het Amerikaanse communicatiebedrijf Viasat. Dat bracht het Oekraïense leger en een reeks overheidsinstanties, bedrijven en internetgebruikers in problemen.

Ook andere EU-landen hadden last van de cyberaanval. Tienduizenden modems vielen uit en onder andere een flink aantal Duitse windmolens viel stil.

EU-buitenlandchef Josep Borrell zegt dat de cyberaanval "zeker de Russische invasie ondersteunde". Hij benadrukt dat de EU specifiek de Russische regering verantwoordelijk houdt.

Het is voor het eerst dat de EU Moskou zo nadrukkelijk van een cyberaanval beschuldigt. Tot dusver ging Brussel bij zulke aanvallen niet verder dan stellen dat die bijvoorbeeld vanaf Russisch grondgebied werden ondernomen.

De operatie is volgens Borrell "weer een nieuw voorbeeld van het voortdurende patroon van onverantwoordelijk gedrag in cyberspace van Rusland". Dat kan "de veiligheid van Europese burgers in gevaar brengen", stelt hij.

De Amerikaanse regering meent ook dat Moskou de hand had in het verstoren van het netwerk. Ook het Verenigd Koninkrijk sloot zich daarbij dinsdag aan.