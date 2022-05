Door nieuwe regelgeving mag niet zomaar iedereen een drone laten vliegen, maar de DJI Mini 3 is wel door gebruikers zonder brevet te besturen. We hebben het nieuwe miniluchtvaartuig getest.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide review van de DJI Mini 3 op Tweakers.

De regels om een drone te laten vliegen zijn begin 2021 volledig op de schop gegaan. Tot die tijd had ieder EU-land zijn eigen regels, die onderling sterk verschilden. Tegenwoordig gelden in de hele EU dezelfde basisregels.

Simpel gezegd worden drones voor amateurvliegers vooral geclassificeerd op basis van gewicht. Voor drones zwaarder dan 250 gram is een theorie-examen verplicht. Dit examen is online af te leggen en kost - afhankelijk van het type drone en de classificatie A1, A2 of A3 - zo'n 50 tot 200 euro. Zo'n dronebewijs is vijf jaar geldig. Daarna zal je opnieuw theorie-examen moeten doen.

Voor drones onder 250 gram gelden allerlei vrijstellingen, vandaar dat DJI zijn Mini-drones precies 249 gram heeft gemaakt. Door het geringe gewicht is het risico van deze kleine drones beperkt: de kans op ernstig letsel is klein. Je hoeft je lichte drone alleen te registreren bij de RDW.

Maar het is niet zo dat je met een drone van minder dan 250 gram alles mag. Zo is het verboden om de drone in de buurt van luchthavens te laten vliegen en in de meeste Natura 2000-gebieden mag het evenmin. Dat vrijwel ieder natuurgebied plus de Waddenzee en het Markermeer als Natura 2000-gebied worden aangemerkt, helpt niet.

De Mini 3 Pro heeft een iets ander ontwerp en is duurder dan zijn voorganger. De Mini 3 Pro heeft een iets ander ontwerp en is duurder dan zijn voorganger. Foto: DJI

DJI Mini 3 Pro bijna even groot als zijn voorganger

De Mini 2 en Mini 3 Pro zijn zowel in- als uitgeklapt vrijwel even groot. Wel is het ontwerp wat aangepast. Als de Mini 3 Pro in de lucht zweeft, vliegt hij niet recht. De drone vliegt schuin naar beneden, met z'n kont omlaag. Dit komt doordat de achterste propellers lager gepositioneerd zijn dan de voorste.

Als de Mini 3 Pro recht vooruit vliegt, hangt hij wel redelijk horizontaal in de lucht. De kenmerkende landingspootjes aan de voorkant zijn verdwenen: hij landt voortaan op zijn buik.

Een grotere cameramodule

Verder is de cameramodule iets groter geworden. De camerasensor is op zijn beurt een stuk groter en daarmee vergelijkbaar met die in Samsungs S22 Ultra-smartphone.

Een grotere sensor betekent doorgaans een groter dynamisch bereik, meer scherpte en betere prestaties bij weinig licht. Wat beknopte tests leken een kleine verbetering te laten zien, al konden we hem niet testen bij laag licht. Het is namelijk verboden om na zonsondergang een drone te laten vliegen.

Profuncties zonder extra gewicht

Wie een Mini 2 kocht om onder de ingewikkelde regels uit te komen, moest wel wat extra functies missen die vanaf het begin in de duurdere DJI-drones zaten. Daartoe behoren sensoren voor en achter om objecten te kunnen detecteren en ontwijken en daarnaast ActiveTrack om objecten te kunnen volgen.

Toch is de fabrikant er nu in geslaagd om deze features in te bouwen zonder het geheel zwaarder te maken. Dat is erg fijn, want dit biedt veel meer vrijheid tijdens het vliegen. Voor beginnende gebruikers is het prettig, omdat het voorkomt dat je gloednieuwe drone onverwacht neerstort. Maar ook voor gevorderde gebruikers is dit een groot pluspunt.

Nieuwe versie is een stuk duurder

De Mini 3 Pro is een stuk duurder dan zijn voorganger. Waar de Mini 2 momenteel voor zo'n 450 euro te koop is, krijgt de nieuwe versie een adviesprijs van 829 euro. DJI probeert de prijs kunstmatig nog wat te drukken door de Mini 3 Pro ook zonder controller te verkopen voor 749 euro.

Met de nieuwe RC-controller komt de adviesprijs voor de set uit op 999 euro. Die heeft een ingebouwd scherm en OS, waardoor een smartphone niet meer nodig is. Wil je ook nog de Combo-set - dit is een aparte doos met een lader en twee extra accu's en propellers - dan moet je die er voor 189 euro los bij kopen.

Vooral aantrekkelijk door de regels

Met de Combo-set komt de prijs al snel boven de 1.000 euro uit, wat bijna twee keer zoveel is als de prijs voor een Mini 2 met Combo-set. Voor veel mensen zal de Mini 2 voldoende zijn. Maar wie meer wil, zoals een betere camera, ActiveTrack en Obstacle Avoidance, heeft er nu een interessant alternatief bij.

Het is knap dat DJI deze features in 249 gram heeft weten te proppen, maar is het vooral de regelgeving die de Mini 3 Pro aantrekkelijk maakt.