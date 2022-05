De populariteit van apps waarmee je kunt bekijken waar je op dit moment het goedkoopst kunt tanken, is de afgelopen maanden flink toegenomen. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

De benzineprijzen aan de pomp zijn al maandenlang enorm hoog. Dat komt onder meer door de oorlog in Oekraïne, maar ook door het economisch herstel na de coronacrisis. De prijs van olie is daardoor flink omhooggegaan.

De benzineprijzen verschillen per locatie en het kan flink lonen om even om te rijden wanneer je moet tanken. Verschillende apps geven aan waar je je tank relatief goedkoop kunt volgooien. Zulke apps zijn de afgelopen maanden flink populairder geworden, zeggen de bedrijven die erachter zitten.

Zo heeft de ANWB een Onderweg-app, waarmee je onder meer kunt zien wat de actuele brandstofprijzen in jouw buurt zijn. "We zien een grote belangstelling voor onze app en dan met name voor het onderdeel tanken", zegt een woordvoerder.

De populariteit van de tankinformatie is volgens de zegspersoon met name toegenomen sinds de start van de oorlog in Oekraïne op 24 februari. "In maart zagen we een groei van 146 procent ten opzichte van februari. In april zagen we weer een daling van 26 procent ten opzichte van maart, maar de belangstelling blijft op een hoog niveau."

Aantal nieuwe downloads 'bovengemiddeld' sinds oorlog

Ook DirectLease zag het aantal gebruikers van zijn soortgelijke Tankservice-app flink stijgen. Waar het bedrijf in januari 2021 nog ruim 131.000 gebruikers had, waren dat er in januari dit jaar al ruim 185.000. Maar met name in februari en maart nam het aantal gebruikers enorm toe, tot respectievelijk 233.000 en 343.000.

Een derde populaire app waarmee je de Nederlandse benzineprijzen kunt checken, is Tankey. Het in 2018 opgerichte bedrijf kan geen precieze cijfers van het afgelopen jaar overhandigen, maar zegt inmiddels zo'n 300.000 gebruikers te hebben.

"Op 24 februari zagen we een record van tweeduizend nieuwe downloads. Ook daarna zijn er meerdere pieken van duizend downloads per dag geweest. Dat is bovengemiddeld en hebben we nog niet eerder gezien", aldus oprichter Paul Akass.