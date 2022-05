Het hoofd van de Spaanse geheime dienst CNI is dinsdag ontslagen, meldt de krant El País. Paz Esteban gaf vorige week toe dat haar dienst de telefoons van Catalaanse politici, activisten en advocaten heeft afgeluisterd met Pegasus-spyware.

Over het gebruik van Pegasus ontstond de afgelopen jaren meerdere keren ophef. De software is ontwikkeld door het Israëlische bedrijf NSO Group en kwam in 2011 op de markt.

Pegasus kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot informatie op telefoons. Dat bleek handig bij de jacht op terroristen en criminelen, maar sommige landen zouden de spyware ook gebruiken om activisten en journalisten te bespioneren.

Beveiligingsbedrijf CitizenLab onthulde vorige maand dat dit ook in Spanje is gebeurd. Zo zou onder anderen Pere Aragonès, die sinds vorig jaar leider van de regio Catalonië is, zijn bespioneerd. Ook andere topambtenaren, zoals de minister van Defensie Margarita Robles, zijn volgens het onderzoek in de gaten gehouden.

Het beveiligingsbedrijf meldde dat de mobiele telefoons van ten minste 65 personen zijn besmet met de spyware. In minstens 63 gevallen ging het om Pegasus-spyware. De incidenten vonden plaats in 2017 en 2020.

CNI-hoofd Esteban werd vorige week urenlang aan de tand gevoeld over de affaire. Ze heeft toen toegegeven dat de spionageactiviteiten hebben plaatsgevonden, al zijn er volgens haar slechts achttien personen in de gaten gehouden.