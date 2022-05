Match Group heeft Google aangeklaagd vanwege het betaalbeleid in zijn appwinkel. De maker van datingapps noemt de rechtszaak "een laatste poging" om ervoor te zorgen dat zijn app Tinder en andere apps niet uit de Play Store worden gehaald. Google dreigt daarmee, omdat het bedrijf geen deel van de inkomsten aan Google wil afstaan.

Match Group beschuldigt Google van het schenden van verschillende Amerikaanse wetten met zijn richtlijnen rondom betalingen in de Play Store. Ontwikkelaars moeten tot 30 procent van hun inkomsten via de appwinkel afstaan aan Google.

Google is van plan vanaf juni zijn regels rondom in-appaankopen strenger te handhaven. Zo is het voor alle Android-ontwikkelaars verplicht om verkopen via het betaalsysteem van de Play Store te laten verlopen.

Volgens Match Group had Google eerder beloofd dat het bedrijf zijn eigen betaalsysteem mocht blijven gebruiken. Ook zou Google hebben gedreigd apps te verwijderen als ze niet voor juni voldoen aan de regels. "Tien jaar geleden was Match Group een partner van Google, nu zijn we zijn gijzelaar", schrijft het bedrijf in de aanklacht.

De eigenaar van Tinder zegt dat dit de laatste strohalm is om in de Google Play Store te blijven. "We hebben geprobeerd om samen met Google tot een oplossing te komen. Maar vanwege het dreigement om onze apps uit de winkel te verwijderen, moeten we nu wel juridische stappen nemen."

ACM is begonnen met een vooronderzoek

Een week geleden kondigde de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) een vooronderzoek naar Google aan, nadat Match Group erom had gevraagd.

De ACM bekijkt of er nader onderzoek naar machtsmisbruik bij Google nodig is als ontwikkelaars alleen nog van het betaalsysteem van Google gebruik mogen maken.

Google zei tegen NU.nl dat Match Group 15 procent commissie moet betalen voor zijn diensten. "Dat is het kleinste aandeel", zegt de techgigant. "Maar zelfs als het bedrijf zich niet aan de regels van Google Play wil houden, kan het zijn diensten op andere manieren aan Android-gebruikers aanbieden. Bijvoorbeeld via andere appwinkels of via zijn website."