Instagram test vanaf deze week een manier om NFT's te delen. Volgens Instagram-directeur Adam Mosseri en Meta-oprichter Mark Zuckerberg kan aanvankelijk slechts een kleine groep Amerikaanse gebruikers van de optie gebruikmaken.

Een aantal mensen op Instagram kan vanaf deze week zelfgemaakte of gekochte NFT's delen. Dat kan in het nieuwsoverzicht of via Stories. Bij een NFT komt een label te staan dat weergeeft dat het om een digitaal verzamelobject gaat.

Wat is een NFT ook alweer? Een NFT (non-fungible token) is een uniek digitaal bewijs waarmee je aantoont dat jij de eigenaar bent van specifieke data die je kunt kopen en verkopen, zoals een digitaal kunstwerk of het eerste Twitter-bericht.

Instagram meldt op een kleine schaal met NFT's te beginnen om van gebruikers te kunnen leren. Mosseri zegt in een video op Twitter dat ondersteuning van NFT's op Instagram ervoor kan zorgen dat meer mensen de achterliggende technologie leren kennen.

"We beginnen met NFT's op Instagram, zodat mensen hun digitale verzameling kunnen laten zien", zegt Zuckerberg. "Dat zegt iets over jezelf. Welke collectie wil je laten zien?"

Zuckerberg zegt de technologie later aan Facebook te willen toevoegen en misschien ook aan andere apps van het bedrijf. Meta werkt eveneens aan NFT's in augmented reality. Zuckerberg noemt dat '3D-NFT's'. Dat zijn objecten die bijvoorbeeld via de camera van een telefoon in een echte omgeving zijn te plaatsen.