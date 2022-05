Van de Nederlandse huishoudens heeft inmiddels 20 procent een slim huishoudelijk apparaat, zoals een slimme stofzuiger of wasmachine. Een jaar geleden lag dat aandeel nog op 14 procent, schrijft onderzoeksbureau Multiscope in zijn jaarlijkse Smart Home Monitor.

De slimme robotstofzuiger is het populairste huishoudapparaat. Een op de tien huishoudens heeft zo'n stofzuiger. De Roomba-stofzuigers van iRobot zijn daarbij met afstand het populairst. Een derde van de huishoudens met een slimme robot heeft er een van iRobot. Philips (7 procent) en Xiaomi (6 procent) volgen.

Ook slimme wasmachines van bijvoorbeeld Bosch, Samsung of Miele zijn redelijk vaak in Nederlandse huizen te vinden. Een op de twintig huishoudens heeft er een. Deze wasmachines kun je bijvoorbeeld met een app bedienen en geven een melding op de telefoon als ze klaar zijn.

Slimme vaatwassers zijn nog iets minder populair. Ze staan in 3 procent van de Nederlandse huishoudens. Ook deze apparaten zijn met een app te bedienen, bijvoorbeeld om het programma in te stellen of de vaatwasser op afstand aan te zetten.

De ondervraagde Nederlanders laten weten dat gemak en comfort de belangrijkste redenen zijn voor de aanschaf van een slim apparaat. Ook het vervangen van een ouder apparaat en kostenbesparing worden veel genoemd.