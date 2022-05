Gratis internet wordt aan 48 miljoen huishoudens in de Verenigde Staten aangeboden. Twintig grote internetproviders gaan snelle internetverbindingen aanbieden aan huishoudens met een laag inkomen.

Het plan is onderdeel van een programma dat wordt gefinancierd door de infrastructuurwet, die vorig jaar werd aangenomen. De Amerikaanse president Joe Biden zal de deal naar verwachting maandag officieel aankondigen.

Ongeveer 11,5 miljoen huishoudens hebben zich al ingeschreven voor het zogeheten Affordable Connectivity Program. In totaal komen zo'n 48 miljoen huishoudens in aanmerking voor het programma. De deelnemers krijgen kortingen tot 30 dollar per maand op hun internetabonnementen en dat betekent dat ze geen kosten hebben.

De internetproviders, waaronder grote bedrijven als AT&T, Comcast en Verizon, hebben afgesproken een snelheid van ten minste 100 megabit per seconde aan te bieden en geen verdere kosten in rekening te brengen.

Huishoudens komen in aanmerking voor het programma door te voldoen aan een inkomensdrempel of als ze al deelnemen aan andere federale hulpprogramma's.

De twintig bedrijven die zich hebben aangemeld, vormen een fractie van de meer dan 1300 bedrijven die deelnemen aan het Affordable Connectivity Program.