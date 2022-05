Voor zijn internetpakketten vraagt telecomprovider Ziggo vanaf 1 juli gemiddeld 2,12 euro meer per maand. Dat meldt een woordvoerder maandag aan NU.nl. Ziggo zegt de prijs te verhogen om "te kunnen blijven investeren in de capaciteit van het netwerk".

De prijsstijging is afhankelijk van het abonnement van de klant. Ze stijgen bijna allemaal met 2 tot 3,50 euro. Overigens gaan niet alle prijzen omhoog. Enkele prijzen van grote internetabonnementen dalen.

De provider zegt dat de prijsstijging noodzakelijk is omdat het datagebruik op het netwerk explosief is gegroeid. Dat komt onder meer door het gebruik van streamingdiensten, thuiswerken en gaming. Het gaat om een stijging van 60 procent in twee jaar tijd.

Volgens Ziggo maken abonnees ook met steeds meer apparatuur gelijktijdig gebruik van het netwerk. Daarnaast stelt de provider "hogere eisen aan de veiligheid van het internet", onder meer vanwege de risico's van cybercrime.

Ziggo meldde vorige maand vanaf juli ook de internetsnelheden van zijn klanten te verhogen. Zowel de snelheden voor zakelijke als voor particuliere klanten worden verhoogd. De provider zegt dat de prijsstijging hier los van staat.