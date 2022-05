Digitale televisiegidsen van Russische tv-aanbieders werden maandagochtend gehackt, meldt het Russische persbureau Interfax. Dat gebeurde voordat de Russische president Poetin zijn speech hield. Klanten van aanbieders delen foto's waarop te zien is hoe de tv-gidsen antioorlogsberichten tonen in plaats van de programmering.

Het lijkt er volgens het persbureau op dat Service-TV is gehackt. Die dienst geeft tv-programmeringen door aan aanbieders van betaalkanalen. Onder meer tv-aanbieders MTS, NTV+ en Rostelecom zouden door de hack zijn getroffen.

De hackers toonden berichten waarin stond dat kijkers door de televisie en autoriteiten werden voorgelogen over de oorlog in Oekraïne. Die oorlog noemt Rusland officieel een "speciale missie".

"Het bloed van duizenden Oekraïners en honderden van hun vermoorde kinderen kleeft aan jullie handen", verscheen op de televisies. "Zeg nee tegen oorlog."

De teksten waren ook op online tv-gidsen van het grote technologiebedrijf Yandex te lezen. De teksten zijn inmiddels weer aangepast naar de reguliere programmering.

Het is niet bekend wie er achter de hacks zit. De timing was opvallend. In Rusland wordt maandag de Dag van de Overwinning gevierd. Op die dag vieren de Russen elk jaar de zege op de nazi's in de Tweede Wereldoorlog.

Vanwege deze viering hield president Poetin maandagochtend een toespraak die op tv was te volgen. Daarbij bleven grote aankondigingen over Oekraïne uit. Wel zei hij dat het van belang is "om er alles aan te doen om de verschrikkingen van een wereldoorlog te voorkomen".